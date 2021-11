Před pár dny jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že Telekom na Slovensku rozdává různá vánoční překvapení. Stačí, abyste přešli do aplikace tohoto slovenského operátora, a poté si vylosovali vaši cenu. Získat jste tak mohli například 1 TB dat na měsíc zdarma, slevu 5 euro či třeba předplatné HBO GO. V té době nebylo prozatím jisté, zdali nějakou podobnou akci nabídne i český T-Mobile. Dnes už však odpověď na tuto otázku známe – i český T-Mobile si pro své zákazníky připravil překvapení. Není tedy tak rozmanité jako u našich sousedů, získat každopádně můžete neomezená data na celý prosinec zdarma.

Jak získat neomezená vánoční data od T-Mobile

V případě, že patříte mezi zákazníky operátora T-Mobile, tak vás zajisté zajímá, jakým způsobem můžete neomezena data zdarma na celý prosinec aktivovat. Hned na začátek je však nutné říct, že tato vánoční akce je k dispozici jen k balíčkům Mobilní internet Extra a Mobilní internet Extra Nastálo. Do konce listopadu si tak stačí pořídit jakoukoliv variantu z těchto balíčků, klidně tu nejlevnější v podobě 1 GB internetu navíc za 79 korun, respektive 69 korun. Po aktivaci bude stačit v prosinci přejít do aplikace a neomezená data na celý měsíc pouze potvrdit. Postup pro aktivaci balíčku a získání mobilních dat na prosinec zdarma je následující:

Prvně je nutné, abyste se na vašem iPhonu přesunuli do aplikace Můj T-Mobile.

Jestliže nejste přihlášení, tak se prostřednictvím čísla (či jinak) přihlaste.

Následně po přihlášení klepněte v přehledu nahoře na vaše číslo.

Poté v horní části pod vaším jménem klepněte na dlaždici Balíčky.

Ve spodní části obrazovky se zobrazí menu, kde v sekci Datové balíčky klepněte na Opakované či Jednorázové.

či Opakované: aktivujete si balíček Mobilní internet Extra Nastálo, tj. bude se každý měsíc automaticky obnovovat. Nejlevnější možnost vychází na 69 korun.

aktivujete si balíček Mobilní internet Extra Nastálo, tj. bude se každý měsíc automaticky obnovovat. Nejlevnější možnost vychází na Jednorázové: aktivujete si balíček Mobilní internet Extra, který je jednorázový. Nejlevnější možnost vychází na 79 korun.

aktivujete si balíček Mobilní internet Extra, který je jednorázový. Nejlevnější možnost vychází na Po vybrání balíčku stačí, abyste na něj klepnuli, a poté stiskli dole Koupit.

a poté stiskli dole Nakonec stačí za balíček dat zaplatit platební kartou.

Pomocí výše uvedeného způsobu si tedy můžete zařídit neomezená vánoční data na celý prosinec zdarma, potažmo za cenu aktivace 1 GB mobilních dat. Jedná se o výhodnou nabídku, se kterou T-Mobile přichází jen párkrát do roka, naposledy jsme se jí dočkali při letních prázdninách. Nutno zmínit, že v rámci aplikace Můj T-Mobile můžete každopádně získat další výhodné slevy a nabídky. K dispozici je například Nadílka od T-Mobile, ve které si postupně až do Vánoc můžete otevírat různé slevy a výhodné nabídky, popřípadě si můžete nechat zobrazit různé nabídky od partnerů T-Mobile. Přihlásit se můžete i do vánoční soutěže o Apple Watch Series 7 a další. Aplikace Můj T-Mobile jinak slouží ke správě vašich tarifů, balíčků a dalších záležitostí spojených s vaším číslem.