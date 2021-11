Telekom rozdává vánoční prekvAPPenie, například 1TB dat na měsíc

Zatímco český T-Mobile se s vánočním překvapením ještě nepochlubil a kdo ví, zda vůbec něco chystá, na Slovensku si zákazníci Telekomu již užívají dárky, které si mohou otevřít přímo v aplikaci operátora. Stačí otevřít aplikaci a zde si pak můžete následně otevřít své vánoční překvapení. To náhodně vybere aplikace s tím, že získat můžete buď 5€ slevu, 1000GB dat, HBO GO zdarma, dvojnásobek kreditu, nekonečné volání a nebo nekonečná data na 1 den. Navíc se můžete také zůčasnit soutěže o věcné ceny a to pouze tím, že otevřete svoji výhru.

Tu si následně můžete aktivovat buď okamžitě, nebo kdykoli do 31. 12. 2021. Pokud tedy patříte mezi zákazníky Telekomu, zkuste štěstí v aplikaci a uvidíte, co získáte. Zákazníkům z ČR pak nezbývá než doufat, že se i čeští operátoři pochlapí a přijdou s něčím, co na Vánoce potěší.