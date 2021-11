Apple zřejmě chystá na příští rok HomePod Max

Fanoušci chytrých reproduktorů HomePod budou mít zřejmě již příští rok důvod k radosti. Tvrdí to alespoň zdroje portálu iDropNews, které se v minulosti již párkrát ukázaly jako pravdivé. Dočkat bychom se dle nich měli konkrétně nového HomePodu Max, který doplní v nabídce Applu nynější HomePod mini.

Zdroje výše zmíněného portálu tvrdí, že má Apple v příštím roce v plánu představit HomePod Max s integrovaným displejem, který má být konkurentem pro Nest Hub z dílny Googlu. Displej by tedy mohl zobrazovat například informace ohledně HomeKit příslušenství, notifikací a tak podobně s tím, že operačním systémem v něm by mohl být homeOS, o jehož příchodu se v poslední době poměrně dost spekuluje. Zdroje nicméně připouští, že vývoj stále probíhá a je možné, že se nakonec protáhne o něco déle a produkt kvůli tomu spatří světlo světa “až” o rok později, tedy v roce 2023.

V nadcházejících letech má pak Apple rozšířit svou nabídku HomePodů i o model propojený s Apple TV s tím, že by se mohlo jednat svým způsobem o soundbar, který by nabízel veškeré vymoženosti nynější “tradiční” Apple TV. Vývoj tohoto produktu má být nicméně v rané fázi a do jeho odhalení proto zbývá takřka 100% ještě pěkných pár let. Dá se navíc předpokládat, že bude dost záviset také na tom, jak zaboduje výše zmíněný HomePod s displejem. Pokud se ukáže, že o podobné produkty není zkrátka v nabídce Applu místo, jelikož v ní fungují jen HomePody mini, je velmi pravděpodobné, že se do budoucna přidrží jen nich.