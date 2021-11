Xbox Online festival 2021 je tu! Užijte si jej na maximum

Rok utekl jako voda a Online festival 2021 je tady! Loňský úspěšný první ročník byl navázán na start prodeje nových konzolí Xbox Series X|S od Microsoftu. Letošní jedenáctidenní Online festival 2021, který bude probíhat od pátku 29. 10. 19:00 do pondělí 8. 11. na facebookové stránce xbox.cz, bude tematicky zaměřen na 20. výročí existence Xboxu. Hlavním partnerem Online festivalu 2021 je Alza.

TIP: Je to téměř neuvěřitelné, ale 15. 11. 2021 tomu bude 20 let, kdy byla do prodeje uvedena herní konzole Xbox společnosti Microsoft. Připojte se k oslavám, které budou následovat po Online festivalu 2021.

Primárním cílem akce je seznámení méně znalých diváků s knihovnou her Xbox Game Pass, která umožňuje hraní na Xboxu Series X|S, PC i mobilu. Ústředním bodem je však hráč jako člověk, který se chce hraním nejen bavit, ale také si plnit sny.

Proto na Online festivalu 2021 přivítáme pestrou škálu hostů, od hráčů přes novináře, umělce a sportovce až po bývalé i současné členy marketingových týmů Microsoftu. Online festival 2021 chce diváky nejen pobavit, ale také přinést pozitivní poselství a motivaci k tomu, aby se nevzdávali svých snů.

Celou akci můžete sledovat z pohodlí domova každý den od 19 hodin přímo přes událost na Facebooku. Zde budeme pravidelně přinášet podrobné informace o programu pro konkrétní den. Zároveň zde můžete v komentářích psát dotazy, na které byste chtěli slyšet naše hosty odpovídat.

Program Online festivalu 2021

„Pro zahájení stiskněte tlačítko A“ (pátek 29. 10.)

Ollie Ivanova a její hosté* zahájí Online festival 2021 debatou o Xboxu, a to nejen jako o konzoli, ale také značce, ekosystému, symbolu první dekády našeho století, pamětihodných momentech v jeho historii, a dotknou se i možných směrů jeho budoucnosti.

Girl Power (sobota 30. 10.)

Ženský element už dávno není v gamingu žádnou okrajovou záležitostí, ba právě naopak. „OdetteD“, asi nejznámější česká hráčka Age of Empires II, a „Lady Brunette“, esportová slovenská reprezentantka v herní sérii NHL, přiblíží svůj pohled na dění v komunitách „svých“ nejoblíbenějších herních titulů.

Jsou (tištěné) herní magazíny dinosaury? (neděle 31. 10.)

Trojice veteránů české a slovenské herní scény, Petr Poláček (LEVEL), Mikoláš „Tukan“ Tuček (SCORE) a Pavol Buday (ex-Sector), je úzce spjata se stále úspěšnými herními magazíny či weby. Score a Level jsou nesmazatelně spojeny se začátky gamingové scény v Česku a Sector se postupně stal předním e-zinem u našich východních sousedů. Jak se dělala herní žurnalistika tehdy a jak dnes, v době, kdy světu vládnou digitální platformy?

Za kniplem, kamerou a mikrofonem (pondělí 1. 11.)

Další trio zajímavých hostů má opět co do činění s hrami a aktivitami, které s nimi úzce souvisí. Streamer a milovník všeho digitálního, co létá, plave a jezdí, „RikOnAir“, tvůrce digitálního obsahu Martin Rota a youtuber a esportový komentátor Ondra „Lelek“ Kvarda se podělí o postřehy z prostředí, v němž se stali nepřehlédnutelnými osobnostmi.

Sparťani v akci (úterý 2. 11.)

Mají skuteční profíci vůbec čas si hrát? A pokud ano, jak jim to jde? Trojice hráčů HC Sparta Praha si přijde s Bárou popovídat o svém vztahu ke hrám a hraní a podívají se s ní blíže na NHL 22, aktuálně nejnovější pokračování legendární sportovní série od EA SPORTS. A samozřejmě dojde i na to, že se kluci chopí ovladačů a ukážou nám své dovednosti na digitálním kluzišti.

Je hraní životním stylem? (středa 3. 11.)

Tento stream bude opět v dámském ladění – probírat se budou hry, hraní a pařanství z pohledu dívek a žen, pro které je tento druh zábavy více či méně stylem života. S čím jsou spokojeny, co jim dělá radost, co je baví? Co je naopak štve a vadí jim? A bude celý stream jen o hraní?

Návrat do budoucnosti (čtvrtek 4. 11.)

Bývalí a současní čeští markeťáci Microsoftu, Míša Králová, Michal Forejt a Aleš Petr, přijdou zavzpomínat na to, jak pomáhali uvádět nejen jednotlivé modely Xboxu, ale třeba také pohybový senzor Kinect na tuzemský trh a jaké slasti a strasti při tom prožívali. Ze svého pohledu zhodnotí, jakou pozici si Xbox v Česku vybudoval, aby se posléze dostali k tomu, jak vidí také budoucnost značky.

Komunity jako srdce a plíce herní scény (pátek 5. 11.)

Vývojová studia, vydavatelé a distributoři by měli o poznání těžší práci, kdyby neexistovaly herní komunity, okolo nichž vznikají skvělé projekty popularizující jednotlivé tituly či celé série. Viktor „Cabadaj“ Růžička, Petr „Lil Dog“ Přindiš a Filip „Cryptah“ Suchomel jsou zástupci velkých a úspěšných českých komunit se zkušenostmi s jejich vedením či organizováním akcí a turnajů.

Ti, bez kterých by to nešlo (sobota 6. 11.)

Předešlý stream se věnoval fanouškům a jejich komunitám, a proto se tento zaměří na ty, kdo pro ně hry vymýšlí a vyvíjí. Řeč bude o herních studiích, vývoji her zejména v tuzemských podmínkách a budoucích trendech v této oblasti.

Kdo není na Twitchi, jako by nebyl? (neděle 7. 11.)

Streamovací platforma Twitch se stále relativně nedávno stala obrovským fenoménem, který mohutně pomáhá zvyšovat dosah her, a zdá se, že zatím nic nedokáže zadržet její růst. Budou padat otázky týkající se hlavně její současnosti a blízké budoucnosti u nás i ve světě.

V cílové rovince dupneme na plyn (pondělí 8. 11.)

O čem by se tak asi mohli bavit milovníci rychlých aut ve skutečnosti i v digitálním světě? Samozřejmě o závodních hrách, a hlavně zajímavých novinkách, které nás v tomto populárním herním žánru v brzké době čekají. Výživnou porci povídání „dochutí“ svou přítomností kuchařka a influencerka Chili Ta Thuy.

*Složení hostů se kterýkoli den konání festivalu může změnit. Aktuální informace o každém streamu najdete denně na facebook.com/xbox.cz.