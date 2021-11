O procesorech pro iPhony 14 už je jasno

Ačkoliv od představení nové generace iPhonů uplynulo teprve pár týdnů, mnozí jablíčkáři už začínají pomalu vzhlížet ke generaci chystané na rok příští. Řeč je konkrétně o iPhonech 14, které by měly podle dostupných informací přinést relativně velké změny designu, ale i solidní navýšení výkonu. A jak se zdá, právě o výkonu už má Apple zcela jasno.

Kalifornskému gigantovi se podle zdrojů portálu DigiTimes již podařilo s jeho exkluzivním dodavatelem procesorů TSMC domluvit na tím, že čipy A16 Bionic pro iPhony 14 budou vyráběny 4nm procesem, díky čemuž by měly být daleko energeticky účinnější než nynější 5nm čipy a zároveň o poznání výkonnější. To proto, že jednotlivé rezistory na procesoru budou blíže u sebe, takže se jich Applu podaří dostat na určitou plošku daleko více než je tomu nyní, čímž zajistí právě zlepšení výše zmíněných vlastností.

Fotogalerie iPhone 14 5 iPhone 14 6 iPhone 14 7 iPhone 14 8 +2 Fotek iPhone 14 9 Vstoupit do galerie

Zklamání?

Pro Apple může být přijetí 4nm čipů v příštím roce svým způsobem malým zklamáním. Ještě donedávna měl totiž počítat s tím, že do iPhonů 14 nasadí 3nm čipy, které by měly být logicky v porovnání s 5nm ještě daleko energeticky i výkonnostně zajímavější. TSMC se však údajně potýká s vývojovými a výrobními komplikacemi, kvůli čemuž není schopno zaručit, že by zvládlo v příštím roce vyrobit 3nm čipů dostatek. Sázka na 4nm čipy je proto vhodnou alternativou pro obě společnosti.