Apple již testuje nový iPad mini, odstraní u něj jeden z největších neduhů nynější generace

Zatímco pátou a šestou generaci iPadu mini od sebe dělí zhruba než dva a půl roku, v případě šesté a sedmé generace tohoto produktu to bude zřejmě doba daleko kratší. Vyplývá to alespoň z informací poměrně přesného asijského leakera vystupujícího pod přezdívkou @FronTron, který má mít informace přímo z dodavatelského řetězce Applu.

Podle informací leakera není Apple úplně spokojen s typem displejů, které u nynější verze iPadů mini použil a to zejména kvůli tvrdé kritice za želé efekt, který způsobuje při rychlém scrollování rychlejší posuv jedné poloviny displeje před druhou. Nedávno měl proto již začít testovat nový typ displeje, který bude určen pro nadcházející generaci tohoto modelu. Jednat by se mělo konkrétně o mini LED displej s podporou variabilní obnovovací frekvence, díky čemuž by se tak měl právě želé efekt z iPadů vymýtit. Displeje má Applu dodávat Samsung, který mu již nyní dodal celou řadu testovacích jednotek, na kterých si Apple ověří veškeré jejich vlastnosti a podle toho rozhodne o jejich využití či odpískání. Velmi pravděpodobně se však pro jejich využití rozhodne, jelikož je Samsung v tomto směru jedním z nejsilnějších hráčů.

Kdy přesně by se mohl svět nové generace iPadu mini dočkat je v tuto chvíli velmi těžké předpovědět, jelikož v minulosti odhaloval tuto modelovou řadu Apple dost nepravidelně. Čistě teoreticky se však může nyní stát, že se rozhodne pro stejný model jaký využívá u základních iPadů, iPadů Pro či u iPhonů – tedy jinými slovy pro každoroční aktualizaci. Pokud by tomu tak skutečně bylo, displeje bez želé efektu bychom se mohli na iPadech mini dočkat již příští rok.

