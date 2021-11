AirPods 3 se dočkaly prvního rozebrání. Podívejte se, jak vypadají uvnitř

Přestože se nová generace sluchátek AirPods prodává teprve od minulého týdne, už se dočkala svého prvního rozebrání. O to se tentokrát postarali technici spolupracující s portálem 52audio a jelikož svou “pitvu” detailně zdokumentovali na video, můžeme si o útrobách novinky udělat dokonale jasno i my.

Hned na úvod je třeba říci, že rozebírání AirPods 3 je stejně složité jako předešlých generací. Sluchátka jsou totiž kompletně slepena, kvůli čemuž je jejich oprava bez jakéhokoliv poškození prakticky nemožná. Vniknout do nich totiž nelze de facto jinak než násilnou cestou, což ekologicky smýšlející jablíčkáře určitě nepotěší. Přeci jen, i kvůli pouhé výměně baterie bude nutné vyměnit celé AirPods. Co se pak týká rozboru, ten žádné extrémní zvláštnosti neodhalil. Dozvěděli jsme se díky němu například to, že do nabíjecího pouzdra umístil nově Apple speciální grafitovou teplovodivou podložku, která by měla eliminovat zahřívání a tedy i potenciální problémy způsobené přehřátím. Všimnout si na videu rovněž lze magnetů sloužících pro přichycení na MagSafe nabíječky. Pokud vás pak zajímá kapacita akumulátoru nabíjecího pouzdra, ta je 345 mAh.

Ani rozebrání samotných sluchátek není ve výsledku ničím extrémně zajímavým. Uvnitř jsou totiž řešeny vcelku podobně jako AirPods Pro, což není vzhledem k jejich tvaru nic překvapivého. Poměrně úsměvná je pak kapacita baterie, která je 0,133 Wh. I přesto, jak malá je, však dokáže udržet sluchátka “při životě” dlouhé hodiny, což jen značí, jak extrémně úsporný jejich hardware je.

