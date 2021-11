Učitel učí matematiku přes PornHub, vydělává díky tomu neuvěřitelné peníze

Když se řekne PornHub, asi se vám vybaví mnoho věcí, jen ne matematika. Možná vás proto překvapí, že i tu na tomto portálu naleznete a to navíc v poměrně značné míře. Stojí za ní tchajwanský učitel, kterému vyučování matematiky na jedné z nejznámějších pornografických stránek vydělává ročně neuvěřitelné peníze.

Tchajwanský učitel se výuce matematiky věnuje již dobrých patnáct let a to jak offline, tak i online kvůli pandemii koronaviru. Zprvu se snažil své hodiny šířit přes YouTube, ale na tom se mu příliš nedařilo, jelikož je na něm podobného obsahu spousta. Začal proto přemýšlet nad přechodem na jinou platformu, která by byla v tomto směru ještě “neposkvrněna, ale zároveň by měla velký dosah. A právě PornHub oba tyto parametry splňuje dokonale. Svá matematická videa proto začal nahrávat na něj s tím, aby po čase s překvapením zjistil, že se těší velmi slušní popularitě. Ta se navíc nyní vyšplhala na takovou úroveň, že díky ní jen z PornHubu vydělává učitel na 250 000 dolarů ročně, tedy asi 6,2 milionu korun.

Učitel sice připouští, že jeho videa si zřejmě pouští spousta diváků PornHubu jen ze zvědavosti a z legrace, ale i tato přehrání mu ve výsledku generují spousty peněz. Mnoho lidí však sleduje jeho matematická videa zcela záměrně a dokonce mu posílají přes PornHub dýška a jsou členy jeho kanálu. Je tedy zcela evidentní, že i na pornografické stránce se dá prosadit se “soft” obsahem.