Samsung okopíroval od Applu jednu z nejvýraznějších novinek Safari v iOS 15

Mysleli jste si, že už Samsung kopírování Applu omrzelo a raději se již ubírá vlastní cestou? Pak pro vás máme novinku, která vás z tohoto omylu vyvede. Jihokorejský gigant se totiž nyní rozhodl “obšlehnout” od Applu jednu z jeho nejvýraznějších novinek pro Safari z iOS 15. Řeč je konkrétně o možnosti přesunutí vyhledávacího řádku s URL z horní části displeje dolů, což je mimochodem prvek, který v minulosti testoval i Google, ale nakonec jej kvůli kritice uživatelů odstranil, kvůli čemuž se jej rozhodli nepřijmout ani ostatní výrobci androidích smartphonů. Když se však evidentně Applu zdá toto řešení dobré, situace se pro ně mění.

Fotogalerie kopie safari ios 15 1 kopie safari ios 15 2 Vstoupit do galerie

Možnost přesunutí řádku s URL se v současnosti testuje v aplikaci Samsung Internet, což je internetový prohlížeč z dílny Samsungu. Stejně jako v případě Applu ponechal jihokorejský gigant i nadále v nastavení možnost vrátit řádek s URL zpět na své původní místo do horní části displeje, avšak nativně jej bude tlačit dolů. Jedná se tedy de facto o totéž řešení, které má nastavené Apple. Poměrně zajímavé je nicméně to, že ani u něj se novinka v Safari netěší podle dostupných informací příliš velké oblibě, což se všeobecně ví. I přesto se ale Samsung rozhodl kopírovat a vystavit se tak potenciální kritice ze strany svých uživatelů. Za kopírování by si jí však možná přeci jen zasloužil.