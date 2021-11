Kutil zveřejnil návod, jak nahradit na iPhonu Lightning port modernějším USB-C

Je tomu jen pár týdnů, co jsme vás na našem magazínu informovali o velmi zajímavém počinu robotického inženýra Kena Pillonela, kterému se podařil vyměnit u iPhonu jeho ikonický Lightning konektor za modernější USB-C. A jelikož tento počin způsobil ve světě hotový poprask a znovu rozvířil diskuze o tom, zda by Apple měl nebo naopak neměl z Lightningu konečně přejít, rozhodl se Pillon nyní celou záležitost znovu trochu přiživit. Na YouTube nahrál konkrétně video, které celý jeho projekt mapuje a které by mohlo šikovnějším kutilům se zkušenostmi s elektrem pomoci v podobném husarském kousku, který se povedl i mu.

Video, které si můžete pustit níže, toho o projektu prozrazuje opravdu hodně a to od prvotní myšlenky až po tvorbu součástek a jejich implementaci do těla telefonu. Pillon navíc zveřejnil veškeré své poznatky, které nabyl při přeměně iPhonu na Githubu, takže se do podobnému upgradu může s trochou nadsázky pustit naprosto každý. Je nicméně třeba brát v potaz to, že se jednak nejedná o absolutně lehký úkol a riziko poškození, které při něm iPhonu hrozí, je poměrně velké. Navíc je třeba počítat s tím, že podobným upgadem přijdete automaticky o záruku, takže jej nemá smysl provádět na novějších iPhonech. I přesto však nelze celému projektu upřít jeho extrémní zajímavost.

O nasazení USB-C na iPhony namísto Lightningu se hovoří již dlouhé roky a to zejména v souvislosti s nařízeními Evropské unie, která mají za cíl sjednotit nabíjecí porty kvůli eliminaci elektroodpadu. Applu se však do přijetí USB-C absolutně nechce a podle některých zdrojů je dokonce odhodlán se fyzického portu zdát úplně, než aby musel přijmout USB-C. Zda je podobné řešení proveditelné nicméně ukáže až čas.