macOS Monterey vyřadil z provozu některé USB-C příslušenství

Nainstalovali jste si minulý týden nový operační systém macOS Monterey a máte od té doby problémy s USB-C porty? Pak pro vás máme svým způsobem dobrou zprávu. Na podobní potíže si totiž stěžuje čím dál větší počet jablíčkářů, z čehož vyplývá, že se jedná o softwarovou chybu operačního systému, kterou bude muset Apple opravit.

Chyba se jako již tradičně jednak neprojevuje u všech jablíčkářů a jednak jsou její projevy různé. Zatímco některým uživatelům nefungují USB-C porty pro příslušenství vůbec, jiným fungují částečně a to konkrétně tak, že po připojení USB-C hubu jedou v hubu například USB-A porty či HDMI, ale USB-C už v hubu nefunguje. Podpora Applu již nicméně o problému ví s tím, že je podle ní poměrně rozsáhlý a společnost už proto dle všeho pracuje na opravě, která by měla být součástí další verze macOS Monterey. Do té doby nicméně nezbývá uživatelům než čekat – spolehlivý recept na to, jak problém vyřešit totiž bohužel neexistuje. Zdá se však, že u hubů z dílny větších výrobců se problémy vyskytují méně často než u produktů neznámých značek.

Kdy přesně Apple opravný update macOS Monterey vydá se v tuto chvíli bohužel nedá s určitostí říci. Jelikož však lze nefunkčnost portů označit za poměrně výrazný zádrhel ve fungování macOS, dá se očekávat, že s opravnou aktualizací nebude příliš dlouho otálet a nasadí ji tak brzy, jak jen to bude možné – vyloučit se nedá už tento týden.