Macy se v uplynulém čtvrtletí prodávaly jako teplé rohlíky, iPady zrovna tak

V rámci včera zveřejněných finančních výsledků Applu za uplynulé čtvrtletí jsme se z úst jeho šéfa Tima Cooka dozvěděli celou řadu velmi zajímavých věcí. Jednou z nich je třeba i to, jaký model táhl v posledních měsících prodejně kategorii Maců, která zaznamenala rekordní čtvrtletí. Pokud hádáte, že to je MacBook Air s M1, trefili jste se přímo do černého.

Prodejní čísla Maců sice Apple včera neodhalil, jelikož je dle svých slov považuje za irelevantní, nicméně právě MacBook Air byl dle něj hlavním strůjcem rekordního čtvrtletí a to zejména díky tomu, že se jedná o poměrně levné zařízení s parádním výkonem, které plně dostačuje naprosté většině uživatelů a stal se proto jasnou volbou pro mnoho lidí na Home Office, který je nyní kvůli pandemii koronaviru velmi rozšířený. Skvěle si však měly vést i ostatní Macy s čipy Apple Silicon.

Skvěle si vedly i iPady

Nejen Macům však Home Office velmi prospívá. Skvělých prodejních výsledků totiž dosáhly i iPady a to dle slov předních představitelů Applu ve velké míře i díky novým iPadům mini 6 a iPadům 9. V obou případech se totiž jedná o cenově dostupná zařízení, která toho nabízí uživatelům opravdu mnoho zajímavého a proto je o ně mezi nimi skutečně velký zájem. A mohlo být ještě lépe. Applu se totiž zprvu iPady mini 6 nedařily vyrábět v dostatečných objemech, kvůli čemuž jich nemohl v uplynulých měsících prodat tolik, kolik bylo reálně v jeho silách.