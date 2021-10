Nové MacBooky Pro M1 Pro a M1 Max se dočkaly prvního rozebrání

Ačkoliv začal Apple nové MacBooky Pro osazené čipy M1 Pro a M1 Max prodávat teprve včera, na internetu se již objevilo jejich první rozebrání, která nám tak umožňuje nahlédnout do jejich útrob. O to se podělil na Redditu uživatel s přezdívkou the_Ex_Lurker a byť není příliš obsáhlé, leccos zajímavé odhaluje.

Do nových MacBooků Pro se dostanete stejným způsobem jako do MacBooků Pro z let 2012 až 2016. První zajímavá věc se pojí s baterií. Ta totiž není stejně jako v předešlých modelech přilepená k šasi, ale ve stroji drží jen na lepkách podobně jako v případě iPhonů či iPadů. Její výměna bude tedy rozhodně daleko snadnější než je tomu nyní. Naopak u klávesnice s lehkou výměnou nepočítejte. Přestože jí Apple mírně přepracoval, stále je součástí unibody, což jinými slovy znamená, že při její výměně je třeba vždy měnit celý horní díl MacBooku.

Fotogalerie macbook pro rozbor 1 macbook pro rozbor 2 macbook pro rozbor 3 macbook pro rozbor 4 Vstoupit do galerie

Poměrně zajímavý pohled je i na ventilátory stroje. 16” MacBook totiž dostal do vínku dva větráky, které jsou jen o něco málo větší než které Apple využíval v Inteláckém 13” MacBooku Pro. Zahřívání čipů Apple Silicon je tedy i dle tohoto řešení na zcela jiné úrovni než je zvykem právě u Intelu. Na rozboru je pak dále vidět i rozvod vzduchu či například RAM Paměť, která je rozdělena do čtyř modulů. Abychom si však udělali o novinkách lepší přehled, bude třeba vyčkat na detailní rozbor z dílny iFixit.

