Čip M1 Max porazil v grafickém testu vývojářů Affinity grafickou kartu z Macu Pro za 168 tisíc

Když Apple minulý týden světu představil novou generaci MacBooků Pro poháněnou čipy M1 Pro a M1 Max, prakticky všechny jablíčkáře odrovnal brutálním výkonem těchto čipů. Ten totiž doslova drtí veškerou konkurenci a z Maců tak dělá stroje využitelné na věci, které byly doposud výsadou klasických desktopů. Tato slova nyní potvrdili ve svém benchmarku i vývojáři oblíbených grafických aplikací z Affinity, kteří si vytvořili vlastní benchmark zaměřený na fungování jejich aplikací.

Fotogalerie MacBook Pro 2021 1 MacBook Pro 2021 2 MacBook Pro 2021 3 MacBook Pro 2021 4 +14 Fotek MacBook Pro 2021 5 MacBook Pro 2021 6 MacBook Pro 2021 7 MacBook Pro 2021 8 MacBook Pro 2021 9 MacBook Pro 2021 10 MacBook Pro 2021 11 MacBook Pro 2021 12 MacBook Pro 2021 13 MacBook Pro 2021 14 MacBook Pro 2021 15 MacBook Pro 2021 16 MacBook Pro 2021 17 Vstoupit do galerie

Výsledky benchmarkového Affinity testu jsou naprosto úžasné. Čim M1 Max v něm totiž zaznamenal skóre 32 891 bodů, což je jen pro představu více, než kolik zvládá grafická karta Radeon Pro W6900X se 32GB pamětí GDDR6, kterou si lze nakonfigurovat do Macu Pro za 168 000 Kč. Ta totiž dosahuje ve stejném testu na 32 580 bodů. Ano, rozdíl ve výkonu sice není nikterak velký, na druhou stranu je však potřeba brát v potaz, jaké dvě věci proti sobě stojí. S ohledem na tuto skutečnost je tak výsledek naprosto neuvěřitelný a jen potvrzuje schopnosti čipů Applu. Na druhou stranu je ale třeba brát v potaz to, že se jedná o benchmark speciálně vyvinutý pro potřeba Affinity, takže z něj vyplývá jen to, že softwary z dílny tohoto vývojářského studia poběží na M1 Max nepatrně lépe než na Macích Pro s grafikami Radeon Pro W6900X.

Nové MacBooky Pro s M1 Pro a M1 Max začíná Apple prodávat už dnes, takže se dá očekávat, že podobných testů ze strany jablíčkářů i vývojářů uvidíme v následujících týdnech ještě spousty. Minimálně z prvních recenzí, které vyšly včera, se však zdají být stroje opravdu skvostné a je proto velmi pravděpodobné, že na ně budou pět slova chvíli jablíčkáři i nadále.

Nový MacBook Pro lze předobjednat zde