Apple chtěl před lety představil Apple Watch Pro

Přijde vám současná nabídka Apple Watch, ve které se všechny modely nehledě na materiál, ze kterého byly vyrobeny, jmenují zkrátka podle dané série, ve které vyšly? Zdá se, že ani Apple nebyl před lety této myšlence tak úplně nakloněný. Vyplývá to alespoň software demo jednotky prvních Apple Watch, které se dostaly do rukou uživateli vystupujícímu na Twitteru pod přezdívkou @AppleDemoYT.

Fotogalerie Apple Watch Pro 1 Apple Watch Pro 2 Vstoupit do galerie

Software původní Apple Watch určených pro prezentaci v Apple Storech obsahuje v systému konkrétně zmínky o názvu Apple Watch Pro spolu s logem, které je však de facto jen klasickým fontem  WATCH doplněným o PRO psané užšími písmeny. Z kódu dále vyplývá, že jako Pro chtěl Apple označovat střední třídu hodinek vyráběnou v oceli. Základní Apple Watch z hliníku se pak měly jmenovat jen Apple Watch a nejdražší modely pak Apple Watch Edition, jako tomu bylo i v minulosti. Proč však kalifornský gigant nakonec od označení Apple Watch Pro upustil kód samozřejmě neprozrazuje a zřejmě se to nikdy nedozvíme.

Fotogalerie apple watch series 1 01 apple watch series 1 02 apple watch series 1 03 apple watch series 1 04 +3 Fotek apple watch series 1 05 apple watch series 1 06 Vstoupit do galerie

Je otázkou, zda se Apple k využití označení Pro u Apple Watch v budoucnu přeci jen odhodlá či nikoliv. S ohledem na to, že u nich minulý rok nasadil označení SE využívané do té doby jen u iPhonů by však nasazení Pro v budoucnu zřejmě přespříliš nepřekvapilo. Velmi pravděpodobně by však neznačilo použití určitého materiálu, nýbrž nasazení “vyšších” funkcí oproti základnímu modelu – tedy například lepších senzorů či něčeho podobného.