Naučte se jazyky zábavným způsobem v nové iOS hře Influent

Naučit se jazyky je v současnosti lehčí, než kdykoliv předtím. Vděčit za to můžeme řadě interaktivních nástrojů, které využívají řadu vědeckých metod, aby vaše studium maximálně zefektivnili, alespoň to tedy tvrdí. Do krabičky takových projektů můžeme zařadit i hru Influent od vývojáře Roba Howlanda. Ten hru začal vyvíjet díky grantu z cukubské univerzity, přitom se na poslední fázi vývoje podíleli z velké části i finance fanoušků z crowdfundingové kampaně. Hra vyšla původně již v roce 2014 na osobních počítačích, po letech si našla konečně cestu i na zařízení s iOS. Influent přitom k cestě k úspěšnému studiu jazyků přistupuje svým vlastním způsobem.

V Influent se zhostíte role vynálezce, který se vsadí s jedním ze svých rivalů o to, že jeho vynález, přístroj, který dokáže překládat jména objektů do kteréhokoli jazyka, ho naučíte plynně mluvit specifickým jazykem. Postavičku hlavního hrdiny pak budete navádět jeho domem a pomocí jeho přístroje zjišťovat, jak se říká ve vámi vybraném jazyce různým objektům. Pobíhání pak doplňuje zvláštní minihra, v níž ovládáte letadlo na dálkové ovládání a máte z úkol střílet po věcech, jež vám hra z vámi naučených slovíček vybírá. Influent si můžete na App Storu stáhnout zcela zdarma, přičemž ve hře naleznete italský, francouzský a korejský jazykový balíček. Další si můžete dokoupit v aplikaci.