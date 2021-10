Jak jistě většina z vás ví, tak nejnovější operační systémy jsou na světě již několik dlouhých měsíců. Jejich představení jsme se dočkali na vývojářské konferenci WWDC21, která se konala letos v červnu. Konkrétně Apple přišel s iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15. Ihned po představení došlo k uvolnění prvních vývojářských beta verzí, následně po několika dnech i k uvolnění beta verzí veřejných. Co se pak týče veřejného vydání, tak k tomu došlo již před několika týdny. Prozatím však Apple pro veřejnost vypustil všechny zmíněné systémy kromě macOS 12 Monterey – toho se dočkáme dnes. Na našem magazínu se neustále věnujeme novým funkcím a vylepšením z nových systémů a v tomto návodu se budeme věnovat iOS 15.

Jak na iPhone ve FaceTime změnit režim mikrofonu

Nejvíce novinek se letos ze všech systémů dočkal samozřejmě iOS 15. Ten přichází s mnoha vylepšeními a novými funkcemi – dlouhou část představení Apple věnoval například aplikaci FaceTime. V tom nově můžeme využít funkci, díky které se k hovoru může uživatel připojit prostřednictvím odkazu, takže nemusíte mít k dispozici jeho telefonní číslo. Zároveň je díky tomu možné, aby se k hovoru připojili i takoví uživatelé, kteří nemají Apple zařízení, ale například Android či Windows. Pokud totiž na odkaz klepnou, tak se jim otevře webové rozhraní FaceTime. V neposlední řadě je v novém FaceTime v iOS 15 možné změnit režim mikrofonu, a to následovně:

Prvně se na vašem iPhonu přesuňte do nativní aplikace FaceTime.

Následně klasickým způsobem zahajte hovor a přizvěte do něj účastníky.

a přizvěte do něj účastníky. Jakmile tak učiníte, tak na vašem iPhonu otevřete ovládací centrum: iPhone s Touch ID: přejeďte prstem ze spodní hrany displeje směrem nahoru; iPhone s Face ID: přejeďte prstem z pravé horní části displeje směrem dolů.

Po otevření ovládacího centra klepněte v horní části obrazovky na dlaždici Režim mikrofonu.

Zde už si stačí vybrat konkrétní režim, který chcete využít.

který chcete využít. Nakonec, jakmile si režim zvolíte, tak stačí ovládací centrum jednoduše opustit.

Pomocí výše uvedeného způsobu je tedy možné ve FaceTime na iPhonu změnit režim mikrofonu. Ten je každopádně možné změnit i v jakékoliv jiné aplikaci, nikoliv jen ve FaceTime – a postup zůstává stejný. K dispozici jsou celkově tři režimy, a to Standardní, Izolace hlasu a Široké spektrum. Pokud zvolíte Standardní, tak se bude zvuk přenášet klasickým způsobem jako ve starších verzích iOS. Pokud vyberete možnost Izolace hlasu, tak druhá strana uslyší pouze váš hlas, a to i v případě, že se nacházíte v nějakém rušném prostředí, například v kavárně. Třetím dostupným režimem je Široké spektrum, v rámci kterého druhá strana uslyší naprosto vše, co se kolem vás děje. Nutno zmínit, že jsou tyto funkce k dispozici jen na iPhone XS a novější, potažmo na zařízení s čipem A12 Bionic a novějším.