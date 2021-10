Jestliže se řadíte mezi jedince, kteří sledují dění ve světě Applu, tak vám zajisté nemusím připomínat letošní první Apple Keynote, na které jsme se dočkali představení nových operačních systémů. Konkrétně došlo k představení iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15. Všechny tyto operační systémy byly zpočátku k dispozici v rámci beta verzí, a to pro vývojáře a testery. Později došlo k vydání veřejných verzí, tedy vyjma macOS 12 Monterey, kterého se dočkáme již za pár dní. Na našem magazínu se neustále věnujeme novinkám z nových systémů a v tomto článku se podíváme na další funkci z iOS 15.

Jak na iPhone ve FaceTime vytvořit odkaz pro sdílení hovoru

V případě, že jste sledovali letošní WWDC, na kterém Apple představil nové systémy, tak zajisté víte, že relativně velkou část prezentace věnoval novinkám ve FaceTime. Mezi největší novinky v této nativní komunikační aplikaci patří to, že se do hovorů mohou připojit i takoví jedinci, kteří nevlastní jablečné zařízení, ale například chytrý telefon s Androidem či počítač s Windows. Zároveň je konečně možné do hovoru přizvat uživatele bez toho, aniž byste potřebovali znát jeho telefonní číslo. Vše lze vyřešit jednoduše odkazem na místnost, který si vytvoříte, zkopírujete a vložíte kamkoliv chcete. Postup pro vytvoření odkazu pro FaceTime hovor je následující:

Prvně je nutné, abyste se na iPhonu přesunuli do aplikace FaceTime.

Jakmile tak učiníte, tak na úvodní obrazovce v její horní části klepněte na dlaždici Vytvořit odkaz.

Následně se vám zobrazí menu sdílení, ve kterém se nachází veškeré možnosti pro sdílení odkazu.

ve kterém se nachází Odkaz lze sdílet skrze libovolnou komunikační aplikaci, popřípadě si jej můžete zkopírovat a vložit kamkoliv jinam.

Pomocí výše uvedeného postupu lze tedy na vašem iPhonu v rámci aplikace FaceTime vytvořit odkaz na hovor. V případě, že tento odkaz někomu odešlete a dotyčný na něj klepne, tak se bude moci do hovoru připojit. Jestliže na odkaz klepne skrze Apple zařízení, tak se mu otevře aplikace FaceTime, jestliže dotyčný jedinec nevlastní jablečné zařízení ale jakékoliv jiné, tak se mu otevře webové rozhraní aplikace FaceTime, odkud tuto službu bude moci bez omezení využívat. Aktuálně už tedy pro připojení se k FaceTime hovoru stačí, abyste měli připojení k internetu. Ostatní podmínky opadají.