Pokud se řadíte mezi jedince, kteří se zajímají o dění ve světě Applu, tak vám zajisté před několika měsíci neuniklo představení nových operačních systémů. Konkrétně Apple na letošní první konferenci WWDC21, která se konala v červnu, představil iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15. Všechny tyto operační systémy byly ihned po představení k dispozici v rámci vývojářských beta verzí, následně i v rámci beta verzí veřejných. Ze zmíněných systémů už je iOS a iPadOS 15, watchOS 8 a tvOS 15 plně k dispozici pro širokou veřejnost. Čekáme akorát na vydání macOS 12 Monterey, kterého se dočkáme již za pár dní. Na našem magazínu se neustále věnujeme novým funkcím a vylepšením, kterých jsme se v systémech dočkali. V tomto článku se opět zaměříme na iOS 15.

Jak na iPhone nastavit doručování oznámení z vybraných aplikací do naplánovaného souhrnu

Apple přišel u iOS 15 s opravdu mnoha vylepšeními. Primárně se jablečná společnost pokusila zaměřit na produktivitu uživatele, tedy aby nebyl žádným způsobem rušen při práci či při studiu. Uživatelé mohou lepší produktivity dosáhnout nastavením režimů Soustředění, ve kterých si mohou individuálně v každém režimu zvlášť nastavit, kdo se jim bude moci dovolat, popřípadě jaká aplikace jim bude moci zasílat oznámení – a další. Kromě této funkce přišel Apple také s naplánovanými souhrny. Tato novinka funguje tak, že notifikace z vybraných aplikací nebudou chodit klasicky do oznamovacího centra, ale právě do naplánovaného souhrnu. Tento souhrn pak veškeré notifikace zobrazí pouze několikrát za den v před určený čas, nikoliv tedy hned. Pokud byste chtěli, aby oznámení z vybrané aplikace chodila právě do naplánovaného souhrnu, tak postupujte následovně:

Prvně se na iPhonu přesuňte do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte níže a rozklikněte sekci s názvem Oznámení.

Zde pak sjeďte opět o kus níže, kde najdete seznam všech nainstalovaných aplikací.

kde najdete V tomto seznamu si následně otevřete aplikaci, kterou chcete do naplánovaného souhrnu přidat.

Nakonec stačí, abyste v kategorii Doručování oznámení zaškrtnuli možnost Naplánovaný souhrn.

Pomocí výše uvedeného způsobu tedy můžete nastavit, aby se notifikace z vybrané aplikace doručovaly do naplánovaného souhrnu a nikoliv klasicky ihned do oznamovacího centra. Pokud se budou notifikace aplikace odesílat do naplánovaného souhrnu, tak uživateli samozřejmě nepřijde v času doručení ihned notifikace, aby nedošlo k jeho rozptýlení. Pokud byste si chtěl naplánované souhrny nastavit, tak stačí, abyste přešili do Nastavení -> Oznámení -> Naplánovaný souhrn. V případě, že naplánované souhrn nemáte nastavený, tak se vám zobrazí průvodce, ve kterém si vše přizpůsobíte podle svého gusta. Následně, po prvotním nastavení, už se zobrazí klasické rozhraní bez průvodce, společně se statistikami a dalšími možnostmi.