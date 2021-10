Gurman: Letos už je po všem, žádnou další Apple Keynote nečekejte

Loňská historie ve formě třech Apple Keynotes ve třech měsících po sobě se letos opakovat nebude. Tvrdí to alespoň Mark Gurman z Bloombergu, jehož zdroje patří mezi ty nejpřesnější vůbec, jelikož dle všeho pochází ze samotného Applu.

Apple by se zřejmě třetí podzimní Keynote v letošním roce nebránil. Problém je nicméně v tom, že nemá v současnosti žádný ze svých produktů hotový v takové formě, aby jej mohl světu představit a začít jej prodávat. Kvůli tomu tak měl jíž relativně dávno rozhodnout o tom, že se letošní podzim smrskne oproti loňsku jen na dvě tiskové konference s tím, že další novinky svět uvidí až na začátku příštího roku – konkrétně pak zřejmě hned v březnu či dubnu. Právě v tomto termínu totiž Apple zpravidla své novinky odhaluje a to jak prostřednictvím tiskových zpráv, tak i tiskových konferencí.

Rozhodnutí Applu není ve výsledku ničím překvapivým, ba právě naopak. Vzhledem k celosvětové výrobní krizi související s čipy i dalšími komponenty by totiž bylo odhalení čehokoliv dalšího spíš velkým překvapením a zároveň velkým riskem v tom slovasmyslu, že by hrozilo, že daného produktu nebude Apple schopen chrlit tolik, kolik je jen potřeba a tím tak zasytit bez problému poptávku. Ostatně, s tou má problém již nyní u iPhonů, které si svou premiéru odbyly již více než před měsícem. Jiné to pak nebude ani u MacBooků Pro a je možné, že ani s AirPods 3 by to nemuselo být úplně růžové. Vše však ukáže až čas.