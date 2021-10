Apple: Výřez v displeji MacBooků Pro je to nejlepší, co jsme pro vás mohli udělat

Výřez v displeji nových MacBooků Pro lze bez jakékoliv nadsázky označit za jeden z nejkontroverznějších prvků těchto novinek. V Applu však zastávají názor zcela opačný a nyní se o něj podělili v podcastu youtuberky iJustine. V tom se objevila konkrétně manažerka produktové řady Mac Shruti Haldea, která výřez v displeji vcelku slušně vychválila.

Shruti byla v podcastu samozřejmě konfrontována s tím, že se výřez v displeji mnoha jablíčkářům nelíbí a nešetří proto na jeho adresu kritikou. Na to však odvětila, že je kritika zbytečná, jelikož je výřez v displeji MacBooku vlastně to nejlepší a nejchytřejší, co mohl Apple udělat. “Díky nasazení výřezu jsme mohli displej zvýšit a vytvořit v něm tak speciální místo pro stavový řádek. Displej je tak nyní stále v poměru 16:10 s tím, že jej rozšiřuje právě prostor vedle výřezu, díky čemuž tak dostávají uživatelé více prostoru pro svou práci, což je naprosto skvělé,” zhodnotila produktová manažerka Applu novinku.

S ohledem na její slova je naprosto jasné, že Apple svému věření velmi věří a že se jej bude takřka 100% snažit protlačit i na své další produkty. Dalším v pořadí by mohl být nový MacBook Air chystaný na příští rok, u kterého se právě s výřezem v displeji začíná čím dál více počítat. překvapením by pak zřejmě nebylo ani jeho nasazení u iMaců Pro či nové generace Pro Display XDR.