Užitečné weby, které stojí za pozornost: Staré verze softwaru, rušení účtů nebo podrobnosti o filmech

Také tento víkend na stránkách našeho magazínu pokračujeme v představování zajímavých webových stránek. Stejně jako v několika předchozích článcích se také v tom dnešním opět podíváme na různé užitečné stránky.

Old Version

Všichni jistě víme, že bychom měli svůj software aktualizovat co možná nejčastěji. Existují ale situace, ve kterých je naopak zapotřebí spíše downgrade. Na webu Old Version najdete staré verze spousty softwaru i her nejen pro Mac, ale i pro Windows, Android nebo Linux. Součástí webu Old Version je také diskuzní fórum a další funkce.

Fotogalerie Old Version 1 Old Version 2 Old Version 3 Old Version 4 Vstoupit do galerie

Web Old Version najdete zde.

Atlas Obscura

Chystáte se na dovolenou, ale klasické turistické cíle pro vás nejsou tím pravým ořechovým? Pak byste před vaší cestou měli rozhodně prostudovat web s názvem Atlas Obscura. Najdete zde přehled spousty zajímavých míst po celém světě, jejichž návštěva jistě potěší každého milovníka netradiční turistitky. Najdete zde různé přehledné žebříčky, diskuzní fórum, a můžete přispět i vlastními návrhy.

Fotogalerie Atlas Obscura 1 Atlas Obscura 2 Atlas Obscura 3 Atlas Obscura 4 Vstoupit do galerie

Web Atlas Obscura najdete zde.

Account Killer

Člověk si v průběhu svého života stihne vytvořit obrovské množství účtů na více či méně užitečných webech. Založení účtu není obvykle nic složitého, horší už to ale bývá s jeho zrušením. Na webu Account Killer najdete podrobné informace o tom, jak si na kterém webu zrušit účet.

Fotogalerie Account Killer 1 Account Killer 2 Account Killer 3 Vstoupit do galerie

Web Account Killer najdete zde.

Downdetector

Výpadky nejrůznějších aplikací, webových stránek a služeb nejsou v dnešní době bohužel ničím příliš neobvyklým. Někdy jsou způsobené problémy na straně „vysílače“, jindy ale může být na vině například nekvalitní internetové připojení u vás doma. S pomocí webu Downdetector můžete velice snadno a rychle zjistit, zda má daná služba, aplikace či webová stránka skutečný výpadek, nebo zda se příčina problému nachází jinde.

Web Downdetector najdete zde.

Does the Dog Die

Smrt není ve filmech nijak neobvyklým tématem. Někdy umírají hlavní hrdinové, jindy padouši, někdy zase vedlejší postavy. Může se ale stát, že v některém filmu zemře zcela nevinný pes (nebo jiné zvíře), což někteří diváci nesou těžce. Na webo Does the Dog Die můžete před zhlédnutím filmu zjistit, zda se v něm náhodou neodehrává scéna, která by s vámi mohla nepříjemně otřást.

Fotogalerie Does the dog die 1 Does the dog die 2 Does the dog die 3 Vstoupit do galerie

Web Does the Dog Die najdete zde.