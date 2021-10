5 nejlepších strašidelných her na iPhone

Podzim má své neopakovatelné kouzlo. Kromě toho, že je časem, kdy příroda hraje všemi barvami, je také obdobím, kdy se začíná dříve smrákat, počasí venku je čím dál sychravější a atmosféra strašidelnější. Pokud se i vy rádi bojíte, můžete se na strašidelnou podzimní atmosféru naladit za pomoci některé z her, které vám nabízíme v tomto článku. Pokusili jsme se pro vás vybrat bezplatné tituly, o kterých jsme na LsA ještě nepsali.

Five Nights at Freddy’s AR

V App Storu najdete celou řadu her z franšízy FNAF, tento titul má ale díky své podpoře rozšířené reality zcela nové kouzlo. Přeneste vražedné animatroniky do reálného světa ve vašem bezprostředním okolí, a vyzkoušejte si, jak dlouho zvládnete přežít. Dejte si ale pozor – animatronici vám budou vždy a všude v patách.

Hru Five Nights at Freddy’s AR stáhnete zde.

Into the Dead 2

V případě, že se vyžíváte v boji proti zákeřným zombies, vás zaručeně bude bavit hra s názvem Into the Dead 2. Vyzbrojte se účinným arzenálem všech možných zbraní, a udělejte vše pro to, abyste dokázali přežít ve světě, kterému vládnou nemrtví. Hra nabízí zajímavý příběh s několika možnými alternativními konci, pohlcující prostředí a různé herní režimy.

Hru Into the Dead 2 stáhnete bezplatně zde.

Rest in Pieces

Ve hře s názvem Rest in Pieces vás čeká opravdu pozoruhodný úkol. Budete totiž muset osvobodit nebohé duše, které zákeřný démon uvěznil mezi porcelánovými figurkami. Podaří se vám zachránit malou Georginu, opileckého kapitána Jacka Parrota, nebo třeba otce Lugosiho? Čeká vás toho opravdu hodně, a zákeřné lekačky vás rozhodně neminou.

Hru Rest in Pieces stáhnete bezplatně zde.

Samsara Room

Hra Samsara Room je poutavým a originálním click-and-point titulem, který řádně prověří vaše mozkové závity i vaši odvahu. Ve hře se ocitáte v záhadné místnosti, ve které se kromě vás nachází také pár předmětů. Některé jsou zcela obyčejné, jiné jsou spíše divné. Víte, že se potřebujete dostat ven, a že předměty v místnosti hrají ve vašem útěku klíčovou roli.

Hru Samsara Room stáhnete bezplatně zde.

Eyes: Horror and Scary Monsters

Hra Eyes patří dlouhodobě mezi oblíbené hororové herní klasiky. V této hře vás čeká bloudění zdánlivě nekonečným děsivým bludištěm, ze kterého se pokoušíte za každou cenu uniknout. V zádech ale máte monstrum, které vás pronásleduje. Připravte se na úprk před příšerami a duchy, při kterém rozhodně nebude nouze o nejrůznější lekačky a děsivé situace.

Hru Eyes: Horror and Scary Monsters stáhnete zde.