Unikly první detaily iOS 16: Nové ikony, ovládací centrum i multitasking

Připadá vám iOS 15 nudný? Pak vás následující řádky rozhodně potěší. Důvěryhodné zdroje portálu iDropNews totiž tvrdí, že nadcházející iOS toho nabídne nového daleko více. A jak se zdá, změny to budou více než zajímavé.

Zdroje výše zmíněného portálu tvrdí, že má Apple velký upgrade iOS 16 naplánovaný kvůli redesignu iPhonu 14, který má být taktéž poměrně výrazný. Nový systém by měl dorazit se spoustou nový ikon, které budou velmi blízké nebo možná dokonce stejné s těmi, které Apple nyní využívá v operačním systému macOS Big Sur. Celkově budou tedy působit daleko moderněji než je tomu nyní.

Upgradu po vzoru macOS se má dočkat i ovládací centrum telefonu. To sice nemá být vyloženě okopírované z Maců, ale má disponovat stejným designovým jazykem, takže se dá předpokládat, že do něj Apple “jen” překlopí to nynější, jehož prvky se ukazují i po čtyřech letech od nasazení jako zdařilé. Cílem redesignu je pak samozřejmě stejně jako v případě ikon snaha portfolio Apple produktů ještě více sjednotit a učinit jej softwarově jednodušší. Jakmile se totiž uživatel naučí pracovat s ovládacím centrem na jednom zařízení, nebude mít problém jej ve stejném designu, byť mírně upravenými prvky, ovládat i na dalších zařízeních.

Na své by si měli s příchodem iOS 16 přijít i fanoušci multitaskingu. Právě na ten se totiž chce Apple podle dostupných informací taktéž zaměřit, jelikož chystá na příští podzim jen iPhony s velkými displeji, které k jeho zlepšení přímo vybízí. Počítat máme navíc s určitým designovým přizpůsobením pro modely s otvorem v displeji, které si mají coby řada 14 Pro na podzim odbýt svou premiéru. Vylepšení by se měly dále dočkat AR/VR funce a ARKit, čímž se bude Apple zase chystat na příchod svých prvních chytrých brýlí. Je nicméně třeba počítat s tím, že některé upgrady mohou vypadat na první pohled jako nepodstatné, jelikož zatím nebudou možné využít tak, jak je Apple výhledově zamýšlí.