Unikly detaily o MacBooku Air (2022): Nový design, procesor i název

Ačkoliv jsme se teprve před pár dny dočkali odhalení posledních Maců, zraky mnoha jablíčkářů už směřují do budoucnosti k dalším jablečným počítačům. Jedním z nich je i nový MacBook Air, který je podle dostupných informací chystán na příští rok a který se jeví z úniků, které jsou v současnosti k dispozici více než zajímavě. O pár dalších se dnes v noci postaral leaker Dylandkt, který se v minulosti ukázal jako velmi přesný a trefil spoustu věcí třeba i u čerstvých MacBooků Pro. Co tedy o nadcházející generaci MacBooků Air prozradil?

Leaker u strojů potvrdil nasazení nového designu, který má být poměrně blízký novým MacBookům Pro, avšak oproti nim bude Air o poznání tenčí. Těšit se u něj můžeme na bílé rámečky kolem displeje, který bude disponovat po vzoru MacBooků Pro taktéž výřezem ukrývajícím senzory a 1080p FaceTime kamerku, bílou klávesnici s bílým “podbarvením”, výkonný čip Apple M1, USB-C porty či nové barevné varianty vycházející z iMaců m1. Vrátit by se měl i ikonický MagSafe pro nabíjení. Poměrně zajímavé je pak to, že ačkoliv má být nový Air výkonnější než jeho předešlá varianta (konkrétně má disponovat 8jádrovým CPU a 9 nebo 10jádrovým GPU), Apple u něj stále nepočítá s nasazením vnitřních ventilátorů.

Co se týče displeje, kalifornský gigant má stejně jako u MacBooků Pro vsadit na mini LED, který zařízení poskytne vynikající zobrazovací schopnosti při nízké spotřebě energie. Na rozdíl od dražší řady Maců však nemá Air disponovat ProMotion technologií a tedy poběží neustále na obnovovací frekvenci 60 Hz, kterou disponuje i nyní. Poslední zajímavostí, která se točí kolem novinky, je pak její možné přejmenování. Apple by se totiž údajně rád rozloučil s označením Air a své nejlevnější laptopy označoval jen jako MacBooky, čímž by měl vnést do své nabídky jasno. Zda se tak stane ale ukáže až příští rok, pravděpodobně pak až jeho druhá polovina.

