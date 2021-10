Podívejte se na první trailer remasteru GTA: The Trilogy. Venku je už i datum vydání a cena

Trailer na zřejmě nejočekávanější remaster letošního roku je venku, stejně jako datum jeho vydání. Před malou chvílí totiž tyto věci vývojáři z Rockstar Games zveřejnili. Na trailer se můžete podívat níže, remaster vyjde už 11. listopadu. Co se týče ceny, trilogie se bude prodávat v jednom balíčku a to za 1599 Kč s tím, že 11. listopadu vstoupí do prodeje jen digitální verze. Pokud pak máte raději fyzické nosiče, ty budou k dispozici od 6. prosince.