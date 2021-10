5 funkcí iPhone 13, na které jsme se těšili, ale nedočkali jsme se

Nejnovější iPhone 13 (Pro) je tady s námi již několik týdnů. Na našem magazínu už jsme si jej zrecenzovali a podívali jsme se na vše důležité, co byste o něm měli vědět. I když se to na první pohled nemusí zdát, tak nové „třináctky“ přichází s opravdu skvělými novými funkcemi, které rozhodně stojí za to. Pravdou ale je, že mnoho z nás očekávalo možná ještě něco málo navíc, vzhledem k únikům, které se před představením objevily. V tomto článku se společně podíváme na 5 funkcí iPhonu 13, na které jsme se těšili, ale nedočkali jsme se.

Touch ID v displeji
Always-On displej
USB-C konektor
Astrofotografický režim
Satelitní připojení