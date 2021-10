iPod touch je prakticky mrtvý, jednu z posledních šancí na jeho oživení Apple zahodil

Letos je to přesně 20 let od chvíle, kdy Steve Jobs očaroval svět na tehdejší dobu revolučním hudebním přehrávačem iPod, který uživatelům umožňoval do své kapsy ukrýt stovky jejich oblíbených písniček. S příchodem iPhonů, iPadů či Apple Watch však začal lesk iPodů pozvolna zacházet, což s sebou přineslo mimo jiné i výrazné osekání celé této produktové řady. Z ní zbyl nyní už jen iPod touch, jehož poslední generaci odhalil svět poměrně nečekaně – a bez větších vylepšení – v roce 2019. Ten byl však už tehdy na svou dobu zastaralý a nyní je na tom logicky ještě hůř. Jak se však zdá, lépe už zřejmě nikdy nebude.

O příchodu nové generace iPodu touch se v posledních měsících hovořilo poměrně intenzivně s tím, že by ji měl Apple ukázat právě na podzimní Keynote jakožto oslavnou edici 20. výročí tohoto produktu. A když pondělní Keynote začala a Tim Cook hned v jejím úvodu pronesl, že se bude točit jen kolem hudby a Maců, fanoušci iPodů měli takřka jasno. Naprosto nečekaně však nakonec Apple “projel” celou pasáž hudby bez jediné zmínky o novém iPodu a co víc – po ukončení Keynote jej ve svém Apple Online Storu “zahrabal” ještě hlouběji než tomu bylo doposud, čímž jej de facto odsoudil k ještě nižším prodejům a zároveň tím tak trochu vyslal signál, že s ním zkrátka do budoucna nepočítá.

Ptáte-li se na to, jak lze podobný závěr z chování Applu vyjma “zahrabání” iPodu touch hlouběji do jeho nabídky vyvodit, odpověď je jednoduchá – lepší příležitost k jeho odhalení než 20. výročí a zejména pak Keynote, která se z části točila právě kolem hudby, která je s iPodem spjata, zkrátka neexistuje. Každý měsíc stárnutí tohoto produktu navíc jej zároveň odsuzuje k čím dál menší atraktivnosti u jablíčkářů, což navíc není problém “jen” daného produktu, ale taktéž celé modelové řady. Ta totiž ztrácí absolutní ignorací ze strany Applu i poslední špetky lesku a jen velmi těžko by jej získávala zpět – tím spíš po Vánocích, kdy zažívá svět prodejní útlum (přitom pokud Apple přeci jen iPod touch nové generace zamýšlí, dříve než po Vánocích jej neodhalí, protože letos už se s ničím z jeho dílny nepočítá).

Podtrženo, sečteno – pokud patříte mezi fanoušky iPodů i vy, měli byste se pomalu ale jistě začít smiřovat s tím, že už nefandíte produktu na výsluní, nýbrž produktu na sklonku jeho života. Zda je usmrcení iPodu touch škoda či nikoliv si musí odpovědět každý sám, jelikož univerzální odpověď na tuto otázku zkrátka neexistuje. Na jednu stranu je totiž pravdou, že funkce iPodu už zkrátka přebrala jiná Apple zařízení, na druhou stranu však má iPod pro mnohé i nadále své nezaměnitelné kouzlo.