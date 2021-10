Do Apple Arcade zamíří další LEGO Star Wars hra

Předplatitelé herní služby Apple Arcade zažijí v blízké budoucnosti déjà vu. Uběhl necelý měsíc od doby, co do předplatného dorazilo znovuzrozené LEGO Star Wars Battles, a můžeme se začít těšit na další kostičkované dobrodružství z předaleké galaxie. O nově oznámenou hru LEGO Star Wars: Castaways se postará montrealské studio Gameloftu. Na rozdíl od předcházející hry ze světa Hvězdných válek se tato nezaměří na strategické bitvy hráčů mezi sebou, ale naopak si dává za úkol spojit týmy přátel do skupinek bojovníků, které budou zažívat různá dobrodružství na zcela novém, exotickém světě.

Každý z hráčů novinky si na začátku vytvoří svou unikátní LEGO minifigurku, se kterou pak bude i ve společnosti druhých prozkoumávat ostrov, na němž se setká kromě různých miniher i s reprodukcí těch nejznámějších scén z filmových trilogií. Ty budou podle vývojářů ve hře obsaženy ve formě různých simulací, kterých se budete moci zúčastnit v porůznu sestavených týmech. Odměnou vám za takové výpravy bude herní měna, kterou budete moci využívat k nakupování různých kosmetických doplňků. Ty ovšem nebudou vzhledem k přítomnosti hry na Apple Arcade ovlivňovat hratelnost. LEGO Star Wars: Battles tak podle popisu potěší spíš ty mladší fanoušky známé značky. Pokud o nějakých takových víte, zakroužkujte si v kalendáři datum 15. listopadu, kdy hra dorazí exkluzivně do předplatného Apple Arcade.