Apple znovu nepřímo potvrdil příchod vysokovýkonnostního módu do macOS Monterey

Ačkoli se většina jablečného světa nyní zaobírá novými MacBooky Pro, nemůžeme zapomínat ani na související záležitosti. Koncem září byly v kódu MacOS Monterey zaznamenány zmínky o režimu „High Power“ a zdá se, že Apple na této funkci stále pracuje. Kód ve nedávno vydané betě macOS Monterey prozrazuje o „High Power“ další podrobnosti.

Podle přispěvatele MacRumors Steva Moserea by měl MacBook Pro umět optimalizovat výkon takovým způsobem, aby lépe podporoval úkony náročné na výkon. Podle kódu to vypadá, že High Power režim nikterak nesouvisí s MacBookem Pro s čipem M1. Je tedy celkem pravděpodobné, pokud se této novinky dočkáme, že se bude jednat o exkluzivitu pro nový MacBook Pro s čipy M1 Pro a M1 Max, které na pulty obchodů dorazí 26. října. Jde ale pouze o spekulaci, neboť na pondělní konferenci žádná zmínka o High Power režimu nepadla. Taktéž to ale může dopadnout tak, že High Power nikdy nespatří světlo světa, a pokud ano, může to být až později. Aktualizace operačního systému macOS Monterey dorazí na naše Macy 25. října. Takže již příští týden budeme o tajemné novince vědět zřejmě více. Jak se vám líbila včerejší konference a na ní představené produkty?