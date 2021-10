Chystáte se na koupi základního 14” MacBooku Pro? Za jeho rychlonabíjení si budete muset připlatit

Jednou z nejzajímavějších vychytávek letošní generace MacBooků Pro je bezesporu podpora rychlonabíjení, díky které budou jablíčkáři schopni své nové laptopy nabít z 0 na 50 % za zhruba 30 minut – tedy jinými slovy stejně rychle jako třeba iPhony. Aby však bylo rychlonabíjení možné, je samozřejmě nutné sáhnout po dostatečně výkonném adaptéru, který rychlonabíjení umožní. A pokud si myslíte, že jej naleznete v balení všech nových MacBooků, jelikož jsou již v základní verzi poměrně drahé, pletete se.

Všímaví jablíčkáři si v detailech balení nových MacBooků všimli toho, že u základního 14” modelu naleznete v balení jen 67W adaptér. Na stránkách Applu přitom v sekci věnované rychlonabíjení nových MacBooků Pro naleznete, že aby jej bylo možné využít, je třeba minimálně 96W adaptér. Aby tedy bylo možné u základního 14” MacBooku Pro rychlonabíjení využít, je třeba, aby si jeho majitel dokoupil dostatečně výkonný adaptér, což je vzhledem k tomu, že cena základní “čtrnáctky” atakuje 60 tisíc korun relativně úsměvné. Apple je však holt v mnoha směrech šetřílek a ukazuje to i tentokrát. K Macu totiž evidentně přibalil jen to, co si přímo jeho procesor vyžaduje a ani o píď navíc.

Nový MacBook Pro lze předobjednat zde