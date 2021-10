MacBook Pro s čipem M1 Max potvrdil v prvním testu svůj brutální výkon

Včerejší večer se nesl v duchu úžasu nad tím, co Apple dokázal na poli počítačových procesorů. Už tak skvělé čipy M1 totiž výrazně upgradoval do profesionálních verzí ve formě M1 Pro a M1 Max, které strkají do kapsy nejen základní M1, ale i naprostou většinu konkurence a to rozdílem třídy. To nyní potvrdil i první výkonnostní test, ve kterém se objevil konkrétně čip M1 Max.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Test proběhl konkrétně klasicky přes Geekbench 5, tedy asi nejpoužívanější benchmarkové měření pro elektroniku. V něm M1 Max s desetijádrovým CPU a 32jádrovým GPU získat na jedno jádro skóre 1749 bodů a na více jader pak 11542 bodů, což jinými slovy znamená dvakrát lepší vícejaderné skóre oproti základnímu M1. Pokud bychom pak srovnali výsledky s dalšími Macy, zjistili bychom, že M1 Max strká do kapsy veškeré konfigurace kromě těch osazených 16 až 24jádrovými čipy Intel Xeon. Proti těm však Apple samozřejmě nebojuje – M1 Pro a M1 Max jsou totiž de facto středně výkonnými čipy, high-endové Apple Silicony teprve na světlo světa dorazí.

Fotogalerie MacBook Pro 2021 1 MacBook Pro 2021 2 MacBook Pro 2021 3 MacBook Pro 2021 4 +14 Fotek MacBook Pro 2021 5 MacBook Pro 2021 6 MacBook Pro 2021 7 MacBook Pro 2021 8 MacBook Pro 2021 9 MacBook Pro 2021 10 MacBook Pro 2021 11 MacBook Pro 2021 12 MacBook Pro 2021 13 MacBook Pro 2021 14 MacBook Pro 2021 15 MacBook Pro 2021 16 MacBook Pro 2021 17 Vstoupit do galerie

Z prvního výkonnostního testu je tedy naprosto jasné, že na včerejší prezentaci Apple o neskutečném výkonu MacBooků Pro nelhal a skutečně stvořil něco, co dokáže světem počítačů pohnout. Doufejme, že se v brzké době dočkáme i testů čipu M1 Pro, abychom si n něm mohli udělat co nejlepší představu. Už nyní je ale jasné, že i on zkrátka musí stát za to – tím spíš, když se od Maxe liší de facto jen v grafické složce.

Nový MacBook Pro lze předobjednat zde