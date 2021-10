Příchod MacBooku Pro s výřezem displeji naznačil Apple již před dvěma lety

Již dnes má Apple představit nové produkty. S nejvyšší pravděpodobností, ostatně jak bývá dlouhé roky zvykem, bude dnešní večer patřit MacBookům. Spekulací je dost a kromě MacBooků bychom se měli dočkat také AirPods 3. generace. Podstatná část večera se také bude nejspíše věnovat novému čipu z rodiny Apple Silicon M1X či M2), který má tepat v nových MacBoocích. Také pak v MacBooku Pro, o němž se v poslední době hovoří na velice zvláštní notu.

Nedávné spekulace totiž odhalily, že by tento stroj mohl být vybaven výřezem v displeji. Internetové diskuze se okamžitě zaplavily zvídavými dotazy a šuškáním. Je třeba říct, že zdroj, jenž s touto informací přišel, není příliš věrohodný a nikdo z nás si asi neumí MacBook Pro s výřezem v displeji představit. Pojďme ale chvíli spekulovat a vraťme se do roku 2019. To totiž Apple podal patentové přihlášky, v níž zkoumá, jak do displeje MacBooku Pro zahrnout notch, který by nerušil aktivní část obrazovky, a třeba zvládl zobrazit i další informace. Například patent s krkolomným názvem „Zobrazení elektronického zařízení s rozšířenou aktivní oblastí“, v němž se hovoří o obdélníkové obrazovce s dvěma „rozšířenými oblastmi“, které jsou schopny zobrazovat ikony. Mohly by být zde tedy například umístěné informace o stavu systému či stavu baterie, což by ale vyžadovalo výrazné přizpůsobení horní lišty.

Jen připomeňme, že macOS v minulosti “prozradil”, že bychom se měli dočkat u 14” modelu rozlišení 3024×1964 a u 16” modelu pak 3456×2234. To ovšem neodpovídá klasickému poměru 16: 10, jenž Apple u displejů MacBooků tradičně využívá. Leakeři však spočítali, že když se odečte z výšky celkem 74 pixelů, což by měla být výška výřezu, dostaneme se na rozlišení 3024×1890, respektive 3456×2160. Pak onen poměr stran 16: 10 máme. Vše jsou ale pouze spekulace. Myslíte, že se nějakého velkého překvapení, a třeba i toho designového, dnes večer dočkáme?