Last-minute úniky: Bloomberg potvrdil hlavní technické specifikace nových MacBooků Pro

Čekání na novou generaci MacBooků Pro je (zřejmě) takřka u konce. Již dnes večer – konkrétně po 19. hodině – bychom se totiž měli konečně dočkat odhalení nové generace MacBooků Pro, jenž nahradí v nabídce Applu stroje s čipy od Intelu. A díky agentuře Bloomberg a zejména pak Marku Gurmanovi máme nyní potvrzeno hned několik technikálií.

Zdroje Gurmana se nechaly slyšet, že u nových MacBooků Pro můžeme skutečně počítat se 14” a 16” displeji o rozlišení 3024 x 1964, respektive 3456 x 2234 pixelů. Jednat se bude o mini LED panely vyznačující se vynikajícími zobrazobacími schopnostmi spolu s nízkou energetickou spotřebou. Potvrzeno bylo dále odebrání Touch Baru či desetijádrové CPU s osmi vysoce výkonnými jádry a dvěma úspornými jádry s tím, že čip má být doplněn buď šestnácti, nebo 32jádrovým GPU. Co se týče RAM, k dispozici mají být konfigurace se 16 GB, 32 GB a 64 GB, což rozhodně není špatné.

Zajímají-li vás porty, Apple má u novinek nasadit čtečku SD karet a HDMI s tím, že se uvažovalo i o USB-A. To ale nakonec stroje zřejmě nepřinesou. Potěšující je pak návrat MagSafe konektoru, který by měl opět sloužit “jen” pro nabíjení, avšak to by mělo díky jeho novému typu být velmi rychlé. Samozřejmostí je pak ponechání 3,5 mm jack konektoru, kterého se Apple u Maců zatím nechce vzdát.