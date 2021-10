Apple předvedl nejnabitějších 45 minut za posledních několik let!

Musím se přiznat, od dnešní konference Applu jsme toho osobně příliš nečekal, o to víc jsem z ni byl nadčen. Již samotný úvod ukázal opravdu promakané intro, kdy ze zvuků jednotlivých Apple produktů vznikla podařená hudba, jenž zněla v úvodu prezentace. Prvních pár minut to sice vypadalo, že se dnes nedočkáme ničeho než nudy. Apple začal s tím, že Apple Music je možné ovládat přes Siri a když pak přidal nové barvičky HomePodu mini, který se oficiálně u nás stejně neprodává, tak nějak jsme si říkal, že prostě letos již nemají co ukázat. Následovala však smršť novinek, kterou odstartovala nová generace sluchátek AirPods. Ta přináší kromě kvalitnějšího zvuku a jiného designu hned několik novinek. Tou první je možnost lepšího ovládání přehrávání přímo ze sluchátek. Ovládání je nyní stejné jako u AirPods Pro. Sluchátka jsou navíc voděodolná a dokáží se nabíjet nejen z klasických bezdrátových nabíječek nebo pomocí Lightningu, ale také pomocí MagSafe. Na začátek celkem dobrý, ale pořád to tak nějak neznělo jako že se dnes bude měnit svět technologií.

Po úvodní části věnované hudbě však začal Tim Cook a jeho team mluvit o prvních profesionálních procesorech z dílny Applu, konkrétně o M1 Pro a M1 Max. Oba procesory jsou extrémně výkone, ta silnější je pak verze Max, která disponuje 10 jádrovým CPU a 32 jádrovým GPU, s tím, že právě GPU je 4x výkonější než u procesoru M1. Tento čip nabízí například dvojnásobnou rychlost dekódování videa než M1 a je dvojnásobně rychlejší než čip Intel i9, který Apple používal v 16″ MacBoocích. Výkon je jedna věc, ale extrémní úspora energie je věc druhá. Tou se Apple pochlubil hned v zápětí. Procesory svým výkonem doslova vyráží dech a to co Apple předvedl dalo Intelu definitivní sbohem. I když se ještě před rokem pochybovalo, zda dokáže porcesory M1 dát Apple i do profesionálních strojů, dnes nám ukázal, že to nejen dokáže, ale že to dokáže mnohem lépe než to celé ty roky dělal Intel!

Jedna věc je představit samotný procesor, druhá věc je jej ukázat v něčem, v čem to dává smysl. Přece jen lidé chtějí vidět výkon tak říkajíc zhmotněný. To se Applu podařilo vzápětí, když představil MacBook Pro 14″ a MacBook Pro 16″ osazené právě novými procesory z vlastní dílny. Samotný jejich výkon je doslova neuvěřitelný. Jak 14”, tak i 16” MacBook Pro půjde zakoupit s čipem M1 Pro i M1 Max, které se od sebe liší grafickým výkonem. Oproti čipu I9 od Intelu mají být oba čipy 2x rychlejší, co se pak týče GPU, M1 Pro je 2,5x výkonnější oproti grafice 5600M a M1 Max je oproti ní výkonnější dokonce 4x. Ten je navíc zarážející i s ohledem na to, že oba stroje nepotřebují při běžné práci aktivní chlazení, i když jej mají, ovšem pro kancelářské účely, zůstávají ventilátory vypnuté. Ještě víc zarážející je však výdrž, kdy 16″ model dokáže přehrávat video neuvěřitelných 21 hodin v kuse, 14″ pak 17 hodin. Oba modely navíc disponují rychlým nabíjením, kdy je nabijete za pouhých 30 minut na 50% kapacity. Když k tomu všemu připočítám porty, neuvěřitelný displej a kvalitní tělo, nezbývá než smeknout klobouk.

Apple dnes večer opět dokázal, že stále umí, že je stále tou inovativní společností, která udává trendy a která mění svět technologií. Povedlo se mu to stylem, při kterém každý musí jen zavřít pusu a smeknout! Díky Apple!