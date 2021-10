Apple představil nové barvy HomePodu mini 

Apple na své právě probíhající podzimní keynote nezapomněl na HomePod mini. Přichází v nových barvách, které jsou modrá, červená a žlutá. Ty samozřejmě doplňují stávající bílou a vesmírně šedou.

Není to ale vše, co přináší za novinky. Nově totiž Siri jednoduše řeknete, aby začala přehrávat vámi vybranou hudbu napříč všemi HomePody, které doma máte. Je tak jedno, ve které místnosti se budete pohybovat – všude uslyšíte to stejné. Intercom samozřejmě nechybí. Cena je stanovena na 99 dolarů, prodeje začnou v listopadu.

Na větší verzi nedošlo, pořád tedy bude v portfoliu Applu tato jediná. U nás však HomePod stále není oficiálně k prodeji a musíme se spolehnout na šedý dovoz.