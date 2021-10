Apple představil nabíjecí pouzdro pro AirPods Pro podporující MagSafe

Apple během konference nikdy nevěnuje náležitou pozornost všem novinkám. Tato zpráva se bude líbit především všem, kteří si oblíbili nabíjení MagSafe. Apple totiž přichází s nabíjecím pouzdrem pro AirPods Pro, které tuto technologii podporuje. Pokud byste chtěli zkoušet nabít AirPods Pro skrze MagSafe, šlo by to, avšak sluchátka by nebyla správně připevněna. To se nyní mění a nové pouzdro vám zajistí, že bude při nabíjení pevně připevněno. Ostatně jako tomu je u iPhonů 12 a 13. Je ovšem třeba dodat, že jakmile nyní koupíte AirPods Pro, stále dostanete klasickou krabičku. Toto pouzdro musíte vždy dokoupit zvlášť. Cena leckoho nepotěší, jelikož novinka vyjde na 249 dolarů.