Recenze bezdrátového reproduktoru Niceboy Party Boy 100W: Extrémní porce zábavy

Společnost Niceboy má na našem trhu velmi slušné zastoupení, jelikož kromě reproduktorů nabízí například chytré náramky, akční kamery či bezdrátová sluchátka. Právě na poli bezdrátových reproduktorů se nedávno vyskytl jeden velmi slušný kousek. Jde o reproduktor Niceboy Party Boy 100W. Už z názvu plyne, že se má jednat o skvělého parťáka na párty, a nutno dodat, že tuto úlohu plní na jedničku. Pojďme se na něj ale podívat o něco podrobněji.

Obsah balení a technické specifikace

Jelikož se jedná o značně velký reproduktor, ani balení nepatří k nejmenším. Na krabici uvidíte pochopitelně kromě reproduktoru i několik technických specifikací. V samotném balení kromě „párty boye“ naleznete taktéž manuál, nabíjecí kabel a, teď pozor, mikrofon. Je tedy hned jasné, jakou zábavu si s tímto reprákem užijete. Niceboy Party Boy disponuje Bluetooth 5.0 a výkonem neuvěřitelných 100W. Měniče jsou 6,5″ 4Ω subwoofer + 2,25″ 6Ω tweeter. Reproduktor podporuje technologii Maxx Bass a frekvenční rozsah 75 Hz – 14 KHz. Reproduktoru nevadí prach ani déšť, a to díky certifikaci IP 55. Baterie je zde 4x 3,7 V 2200 mAh a zaručuje při 50 % hlasitosti provoz až 8 hodin. Doba nabíjení trvá 5 hodin. Rozměry produktu jsou 36 x 26 x 26,5 cm a hmotnost 4,3 kilogramu.

Design produktu a párování

Pokud jste věnovali pozornost výše uvedeným rozměrům, zjistili jste, že Niceboy Party Boy je celkem příjemným kvádrem. Nejvíce vás bude pravděpodobně zajímat přední a vrchní strana produktu, jelikož tam se nachází vše důležité. Na horní straně můžete předně vidět madlo pro snadnou manipulaci. Madlo má na své vnitřní straně pryž, což je vzhledem k hmotnosti naprosto skvělé. Reproduktor vám teda jen tak nevyklouzne. „Pod“ madlem na horní straně narazíte na displej, který bude sloužit výhradně k ukazateli hlasitosti a navolenému módu. Dále zde naleznete dvě pryžové krytky, pod kterými se skrývá USB-C konektor pro nabíjení a USB-A konektor pro váš flash disk, z něhož můžete pouštět skladby. Pod druhou krytkou jsou k vidění dva 6,3 mm jacky pro mikrofon a kytaru. Ano, s tímto reproduktorem to můžete pořádně rozjet. Také zde je 3,5 mm jack.

Pod krytkami si všimnete tlačítka pro přeskakování skladeb, zvyšování hlasitosti, tlačítko pro ekvalizér (3 režimy), ovládání echo efektu u kytary i mikrofonu, hlavní tlačítko, tlačítko na módy (Bluetooth, Flash disk), ovládání světel a TWS tlačítko. To ale užijete pouze za předpokladu, že budete používat dva reproduktory. Nejníže naleznete také LED diody klasicky indikující stav baterie. Přední strana pak patří reproduktorům a světlům. Ta naleznete na obvodu středového reproduktoru, nad ním a pod ním. Je na vás, jak bude reproduktor svítit a poblikávat, K dispozici k tomu máte pětici módů. Světla můžete také zcela vypnout. Jde-li o mikrofon, jde o drátové příslušenství s dostatečně dlouhým kabelem. O něm si ale povíme později. Jelikož Niceboy prozatím nemá žádnou aplikaci, je párování více než snadné. Podržte hlavní tlačítko, dokud reproduktor nezapne. V Bluetooth menu pak nalezněte „PARTY BOY 100W“. Spárování bude dokončeno akustickou výzvou.

Vlastní používání

Recenzování tohoto produktu jsem si velmi oblíbil. Vzhledem ke specifikacím, velikosti i hmotnosti pravděpodobně nebudete Niceboy Party Boy používat jako domácí reproduktor. Ano, jde to. Pokud to ale v místnosti osolíte, s nikým se v ní nedomluvíte. Reproduktor je skutečně velmi hlasitý. Zároveň má ale čisté podání zvuku a užijete si i slušné basy. Dobrou zprávou je také fakt, že u zde přítomného ekvalizéru skutečně poznáte změnu zvuku. Zvukovému projevu tedy není co vytknout. Jeho hlasitost taktéž ozvučí i pořádnou venkovní párty. Pokud jde o světla, efekty jsou zajímavé a světlo poblikává do rytmu hudby. Osobně jsem je ale nechával převážně vypnutá. Nyní ale k tomu hlavnímu. Aby mikrofon fungoval, je třeba jej vypnout, strčit do konektoru a zapnout. Vše funguje skvěle. Nyní už je na místě spárovat reproduktor s notebookem či tabletem, kvůli možnému sledování textu, a zpívat. Zvuk z mikrofonu je na účely karaoke dostatečně čistý. Nejedná se ovšem o žádný zázrak a při vyšší hlasitosti hlasu uslyšíte chraptění. Pokud byste chtěli něco lepšího, musíte koupit jiný. Jak ale říkám výše, na účely karaoke zcela postačující.

Co se mikrofonu týče, můžete také ovládat echo efekt (ozvěnu). To vám může pomoct zvláště za situace, kdy jste při zpěvu až příliš tragičtí. Ovšem při vyšším nastavení zvuk zní nepřirozeně a kazí to dojem z vašeho vystoupení. Echo efekt je tedy možná zbytečný. Zábava bude vždy. A pokud zpěvák pouze krákorá, bude zábava o to větší. S reproduktorem jsem si užil spoustu hodin legrace. Pochopitelně se při karaoke vždy pilo, výkony tedy po pár panácích stály za to. Kdybych se nestyděl, hodím do recenze několik svých uměleckých vstupů, jelikož i za tím účelem jsem se při „zpěvu“ nechal natáčet. Když jsem ale svůj výkon viděl ráno střízlivýma očima, rozhodl jsem se, že vám bude muset stačit pouze psaný text. Reproduktor je opravdu suprový a za sebe mohu říct, že jsem lepší produkt od Niceboy netestoval. Jelikož jsem reproduktor nepoužíval sám, vnímal jsem i postřehy ostatních členů Hvězdné pěchoty. Každý si jej vychvaloval. Hubovalo se pouze na pryžové krytky ukrývající konektory, jelikož se ke konektorům dostanete opravdu po litém boji. Jejich pevnost ale není náhodná. Takto se můžete spolehnout, že se žádná voda nedostane tam, kam nemá. Leckteré dámy si taktéž stěžovaly na velikost a hmotnost reproduktoru. Ano, hmotnost i rozměry jsou vyšší. Niceboy Party Boy ale není reproduktor za 1000 korun.

Nyní k mikrofonu. Ten spojíte s reproduktorem tři metry dlouhým kabelem. Jde o dostatečnou délku, obzvlášť, pokud se váš koncert odehrává v bytě. Jak jsem již nakousl, zvuk má rezervy, jelikož zvukový projev není ideální při vyšší hlasitosti. Ovšem pokud to myslíte vážně a máte třeba i kytaru, pravděpodobně byste si koupili úplně jiný. Vnitřní strana hlavice mikrofonu je kryta tenkým molitanem a dle mého názoru by neškodilo, kdyby zde byla ještě minimálně jedna vrstva. Otázkou také zůstává, jak byste se spokojili s třímetrovým kabelem venku. Samozřejmě, můžete nést reproduktor v ruce. Pro mnohé zpěváky to ale nemusí být praktické.

Otázka visí také nad výdrží baterie. Výrobce uvádí, že při 50 % hlasitosti vydrží Niceboy Party Boy hrát až 8 hodin. Vzhledem k velikosti reproduktoru si asi řeknete, že to není mnoho. Pro venkovní akce máte možná pravdu. Já ovšem testoval pouze v interiéru se sousedy ze všech stran, takže jsem si po stránce hlasitosti moc nemohl vyskakovat. Výdrž byla vždy naprosto dostačující a nikdy se nám během večera nestalo, že by bylo třeba reproduktor nabít. Ono by se ostatně nic nestalo, lze jej používat i při nabíjení. Pokud byste ale po ruce zrovna neměli USB-C kabel, reproduktor zábavu v interiéru na jedno nabití bez problému vydrží.

Resumé

Závěrem opět nelze jinak než jen chválit. Skvělý zvuk, pěkný design, slušná výdrž baterie a neskutečná porce zábavy. Jste-li s přáteli milovníci karaoke, máte vítěze. Neskutečné překvapení, které mohu všem jen doporučit. Tento reproduktor můžete mít za 4499 korun.

