Recenze bezdrátových sluchátek Happy Plugs Hope: Příjemné překvapení

Spousta lidí dnes nedá bez sluchátek ani ránu. Možná se v dnešní době právě po nových bezdrátových sluchátkách poohlížíte. A pokud ne, byť se to dnes nemusí zdát, Vánoce jsou tady „co by dup“. Novými sluchátky svému blízkému radost určitě uděláte. Do rukou se mi dostala sluchátka Happy Plugs Hope, která za nízkou cenu lákají na pěkné zpracování, slušnou výdrž baterie a líbivý zvuk. Pojďme se na ně podívat trochu detailněji.

Obsah balení a technické specifikace

Bezdrátová sluchátka Happy Plugs Hope vám dorazí v nevšedním balení. Zatímco u jiných sluchátek jste zvyklí na grafické vyobrazení a popis technických specifikací, toto příslušenství vám dorazí v líbivé bílé krabičce s průhledným poklopem. Místo naaranžovaných grafických obrázků tak uvidíte rovnou váš produkt, což je daleko lepší. V balení nalezneme kromě sluchátek a nabíjecí krabičky také USB-C kabel, manuál a pryžové kryty na sluchátka. Nyní krátce o technických specifikacích. Sluchátka Happy Plugs Hope jsou pecková sluchátka podporující Bluetooth 5.2 a kodeky AAC a SBC. Měniče mají velikost 13 mm, citlivost je 107 dB (s možným rozdílem 3 dB), impedance je 16 ohmů a frekvenční rozsah 20 Hz až 20 kHz. Na jedno nabití vám vydrží Happy Plugs Hope hrát až 6 hodin díky 45 mAh baterii v každém sluchátku. Krabička je osazena baterií o kapacitě 600 mAh. Celkem si tak nesete v kapse přes 30 hodin hudby. Sluchátka se plně nabijí přibližně za hodinu a 45 minut a pouhých 10 minut nabíjení vám umožní sluchátka používat 45 minut. Velikost nabíjecího pouzdra je 65x49x25mm, hmotnost sluchátka 4,9 gramů a hmotnost nabíjecího pouzdra je 48 gramů. Sluchátka se mohou taktéž chlubit pasivním potlačením hluku, dvěma mikrofony v každém sluchátku s technologií ENC (Enviromental Noise Cancelation) a antibakteriální ochranou Biomaster, což je dle výrobce účinný způsob, jak zastavit růst škodlivých bakterií až o 99,99 %. Happy Plugs Hope se budou zamlouvat i příznivcům ekologie, jelikož obal byl vyroben z recyklovaných plastů.

Design a párování

Sluchátka Happy Plugs Hope vás designem nikterak neohromí, což ale rozhodně neznamená, že by byla nepovedená. Holt jde o design, který jsme mohli vidět již mnohokrát. Jde tedy o klasickou černou krabičku s matným provedením, na jejíž přední straně vidíte logo Happy Plugs. Na spodní straně si všimnete tlačítka, USB-C konektoru a LED diod, které indikují stav baterie. Samotná sluchátka jsou malé černé pecky, které mají na své vnější straně tlačítko. To přirozeně slouží k úkonům jako pozastavení a přehrávání skladby, přeskakování skladeb, přijmutí/odmítnutí/položení hovoru, zvýšeni/snížení hlasitosti či přivolání hlasového asistenta v podobě Siri či Google Assistanta. Pokud jde o párování se zařízením, není nic jednoduššího. Jelikož Happy Plugs Hope nemají žádnou aplikaci, postačí na 5 vteřin podržet tlačítko na spodní straně krabičky. Že jsou sluchátka v párovacím režimu je zřejmé z poblikávání LED diod. Poté postačí pouze zamířit do Bluetooth menu a vyhledat „Happy Plugs Hope“.

Vlastní používání

U sluchátek vás bude pochopitelně zajímat zvuk. Jelikož jde o sluchátka za něco málo přes tisíc korun, nemůžete čekat zázraky. I tak ale Happy Plugs Hope velmi překvapila. Zvuk je čistý a hlasitý tak akorát. Nenarazíte zde na žádný problém ve výškách či hloubkách a sluchátka si i v těchto disciplínách vedou velmi dobře. Ocenit lze rozhodně také ovládací tlačítka, která fungují daleko spolehlivěji než dotykové plochy. Dobré jsou rovněž také magnety v krabičce, nemusíte se tedy obávat, že vám při nešikovném manipulování sluchátka vypadnou. Na velmi slušné úrovni jsou taktéž mikrofony a je rozhodně znát, že zde jsou celkem čtyři. Protistrana neměla žádný problém se zřetelností mého hlasu, a to i za předpokladu, kdy jsem procházel kolem rušné silnice. Abychom ale jen nechválili, je rozhodně škoda, že sluchátka nedisponují odolností proti vodě. Nejsou tedy zcela ideální na sport. Také ovšem záleží, zda vám sedí v uších „pecky“. Bohužel se řadím mezi ty, kteří se takovým sluchátkům vyhýbají obloukem, jelikož mi v uších prostě a jednoduše nesedí. I kdyby to byly nejlépe hrající sluchátka na světě, zkrátka bych je nosit nemohl. Jedná se ale pouze o můj problém a ve svém okolí znám několik lidí, kteří naopak vyhledávají právě sluchátka pecková. Leckomu může vadit také nemožnost nabíjet sluchátka bezdrátovou cestou. Jde ale zkrátka a dobře o ústupek kvůli nízké ceně.

Resumé

Závěrem se hodí říct, že sluchátka Happy Plugs Hope rozhodně nezklamala. Jedná se o sympatická, slušně hrající a levná sluchátka s dobrou výdrží, která své využití rozhodně najdou. Pokud se vám líbí, můžete je pořídit již za 1990 korun. Můžete si taktéž vybrat z dostatku barevných variant.

Bezdrátová sluchátka Happy Plugs Hope můžete zakoupit zde