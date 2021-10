Spoluzakladatel Tesly: Kdyby se Applu chtělo, s výrobou iPhonů v USA by nebyl problém

iPhony jsou celosvětově vnímané jako americké telefony. Pravdou je však to, že minimálně z hlediska výroby a následné kompletace tomu tak prakticky není. Zatímco vývoj v USA skutečně probíhá, na výrobu se kalifornský gigant dlouhodobě spoléhá v Číně, která je pomyslnou výrobnou celého světa na prakticky cokoliv. Podle spoluzakladatele Tesly a jejího bývalého technického ředitele JB Straubela by tomu však minimálně u Applu být nemuselo.

Fotogalerie iPhone 13 Pro Max LsA 1 iPhone 13 Pro Max LsA 3 iPhone 13 Pro Max LsA 4 iPhone 13 Pro Max LsA 5 +18 Fotek iPhone 13 Pro Max LsA 6 iPhone 13 Pro Max LsA 9 iPhone 13 Pro Max LsA 11 iPhone 13 Pro Max LsA 14 iPhone 13 Pro Max LsA 15 iPhone 13 Pro Max LsA 16 iPhone 13 Pro Max LsA 17 iPhone 13 Pro Max LsA 18 iPhone 13 Pro Max LsA 19 iPhone 13 Pro Max LsA 20 iPhone 13 Pro Max LsA 21 iPhone 13 Pro Max LsA 22 iPhone 13 Pro Max LsA 23 iPhone 13 Pro Max LsA 24 iPhone 13 Pro Max LsA 25 iPhone 13 Pro Max LsA 26 iPhone 13 Pro Max LsA 27 Vstoupit do galerie

Straubel se před pár dny zúčastnil zajímavého podcastu The Week in Startups, ve kterém došla řeč právě i na výrobu iPhonů v USA. Tu JB nevidí absolutně jako nereálnou, jelikož i Tesle bylo zprvu prorokováno, že nebude schopná v USA vyrábět své elektrovozy a ejhle, problémem to nyní není. Na druhou stranu ale Straubel plně chápe postoj Applu, jelikož i jeho firma musela řešit určitou státní nekoncepčnost, která jednak složitou výrobu komplikuje a jednak de facto nepřímo popohání konkurenční Čínu. Ta si je určité nerozhoupanosti USA z hlediska výroby velmi dobře vědoma a proto již před mnoha lety vsadila vše na přizpůsobení svého průmyslu masové výrobě čehokoliv, z čeho nyní těží. Kdyby tedy Apple chtěl v USA vyrábět iPhony, musel by nejprve projít podobnou cestu, jakou již má za sebou právě Čína, aby byl ve výsledku schopný s tímto plánem uspět. To by však bylo jednak dost nákladné a jednak zdlouhavé, takže se do ničeho podobného zatím nehrne a nedá se tak úplně očekávat, že v budoucnu pohrne, byť to cesta je. Technologie i kvalitní lidi na to totiž USA dle JB zaručeně má.