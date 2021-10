Odpočiňte si při pěstování zeleniny v iOS hře Plant with Care

Včera jsme si v naší každodenní herní novince představili simulátor majitele vinařství Hundred Days, a i dnes u podobně bohulibé činnosti zůstaneme. Oznámení se totiž dočkal zahrádkářský logický rychlík Plant with Care. Na první pohled krásně graficky zpracovaný projekt vám nesvěří do rukou rovnou celý vinařský byznys, tak jako to dělá již zmiňované Hundred Days, postaví vás ale před sérii zemědělských hlavolamů. Základní premisou je přitom potřeba hlavního hrdiny, šéfkuchaře věhlasné restaurace, po čerstvých ingrediencích. Namísto navyšování zisku a zefektivňování výroby tak budete prostě pěstovat rostlinky pro to, aby vaší hosté měli co největší požitek z vámi připravovaných jídel. V prvním traileru se můžete podívat, že taková činnost bude mít za úkol kromě nakrmeni virtuálních hostí i zklidnění vašich nervů. Stres totiž do téhle zahrádky určitě nepatří.

Plant with Care vás navíc plánuje uhranout na dlouhou dobu. Jednoduché hádanky se postupem času přemění na přemýšlivější hlavolamy. Takových úrovni navíc hra nabídne celých sedmdesát dva. Pro ty, kteří se navíc předregistrují, mají vývojáři v záloze ještě pět speciálních, strašidelných úrovni. Proč strašidelných? Plant with Care totiž dorazí do App Storu přesně na Halloween, tedy 31. října. Pokud si nechcete herní novinku nechat ujít, můžete si ji již nyní předobjednat a získat tak přístup k petici již zmíněných exkluzivních úrovni. Hra vás vyjde na 49 korun.