Zkuste na iOS vybudovat vinařský byznys v herní novince Hundred Days

Na iPhony a iPady přichází další hra, která si svou premiéru již odbyla na větších platformách. Tentokrát nejde o žádný okamžitě rozpoznatelná hit, přesto se ale jedná o velmi kvalitní kousek, který si své publikum nepochybně dokáže najít. Po svém květnovém vydání nyní na App Store zamířil originální simulátor vinařství Hundred Days od studia Broken Arms Games. Ten vám do rukou vloží osud vašeho vlastního vinařství. Ve hře se budete starat o všechno, co k takové práci patří, od výběru vhodných odrůd vinné révy až po úspěšný marketing a dodání k cílovému zákazníkovi. Vše přitom probíhá v relaxačně pojaté krajince, v níž si odpočinete od každodenních starostí.

Hundred Days vás ponoří do světa pečlivého plánování, ve kterém nechybí tuny tabulek a různých statistik. Pokud budete chtít, můžete se do tohoto aspektu ponořit naplno a ve volném herním módu postavit co nejefektivnější vinici, nebo se můžete odreagovat v příběhovém módu, jež jednotlivé kroky při budování byznysu propojuje jednoduchým narativem. Zajímavostí je, že vývojáři nečerpají pouze ze zkušeností druhých. Spoluzakladatel studia Broken Arms Games totiž sám jeden takový podnik provozuje. Hra by vám tak měla poskytnout patřičně realistické zážitky. Pokud si chcete vyzkoušet roli ambiciózního vinaře, zamiřte na App Store, kde si Hundred Days můžete zakoupit za 149 korun.