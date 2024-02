Na iPhony dorazila povedená obdoba Days Gone. Je zdarma a zabaví na dlouhé hodiny

Jste fanoušky survival her? Pokud se vám zamlouvala třeba velmi povedená hra Days Gone, možná vás zaujme i free-to-play titul na mobily nesoucí název Days After, který se výše zmíněným hitem na Playstation na první pohled inspiroval. Jedná se o hru ze třetí osoby, v níže bude zkrátka a dobře prozkoumávat svět, plnit úkoly a vyhýbat se všemožným nástrahám (převážně zombiekům). Možný je i pohled shora, a to za situace, kdy budete budovat základnu. Můžeme tedy říct, že hra má i drobné prvky strategie

V popisu hry stojí následující: “Přežijte v drsných podmínkách a sbírejte zdroje na výrobu vybavení a nástrojů. Vybudujte zbraně a postavte svou základnu. Bojujte s divokými zvířaty a zombie. Nikdy nebudeš mít chvilku klidu. Seberte deníky přeživších a prozkoumejte desítky různých míst v opuštěném, sužovaném světě.“ Na první pohled se jedná o jednu z těch propracovanějších her, které můžete ve svém mobilu zdarma mít. U takových her je ale třeba brát v potaz, že se setkáte s různými mikrotrasnakcemi, které vám průchod hrou usnadní. V dnešní době není holt zdarma nic. Pod odstavcem můžete vidět, jak hra vypadá a jak se hraje.

Days After stáhnete zde