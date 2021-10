Nejnovější operační systémy od Applu jsou tady s námi již několik dlouhých měsíců. Představení těchto systémů jsme se dočkali na vývojářské konferenci WWDC, která se konala letos v červnu. Apple na této konferenci představuje nové verze svých operačních systémů tradičně každý rok. Konkrétně jsme se letos dočkali iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15. Ihned po představení Apple uvolnil první vývojářské beta verze zmíněných systémů, později pak i ty veřejné. Na našem magazínu se neustále věnujeme novým funkcím a vylepšením z nových systémů a letos tomu nebude jinak. V tomto článku se podíváme na jednu z funkcí ve watchOS 8.

Jak na Apple Watch v Najít nastavit polohová oznámení

Součástí operačního systému watchOS 8 je hned několik skvělých funkcí. Mezi jednu z těch významných patří bezesporu integrace Najít, konkrétně tří aplikací, které mají název Najít lidi, Najít předměty a Najít zařízení. Prostřednictvím první zmíněné aplikace budete schopni najít lidi, prostřednictvím druhé veškeré předměty opatřené AirTagem či jiným lokalizačním přívěškem a prostřednictvím třetí veškerá vaše Apple zařízení. Jestliže čas od času otevřete Najít na iPhonu, tak možná víte, že si můžete aktivovat tzv. polohová oznámení. Pokud si polohové oznámení u osoby nastavíte, tak vám dojde automaticky notifikace poté, jakmile se objeví na vybraném místě. Přesně tohle je nové možné nastavit i na Apple Watch, a to takto:

Prvně se na vašich Apple Watch s watchOS 8 a přesuňte do seznamu s aplikacemi.

Jakmile tak učiníte, tak vyhledejte a otevřete aplikaci s názvem Najít lidi.

Poté si ze seznamu lidí vyberte dotyčného jedince , u kterého chcete polohová oznámení aktivovat.

, u kterého chcete polohová oznámení aktivovat. Na další obrazovce se zobrazí mapa s polohou uživatele, kde sjeďte o kus níže.

Zde si v kategorii Oznámení vyberte buď Oznámit mi či Oznámit uživateli [jméno].

vyberte buď či Následně pomocí přepínače konkrétní možnost aktivujte.

konkrétní možnost Pak už jen stačí, abyste si zvolili jednu z předpřipravených možností.

Prostřednictvím výše uvedeného postupu je tedy možné na Apple Watch nastavit polohová oznámení u člověka skrze aplikaci Najít. Jak jste ale zajisté postřehli, tak na Apple Watch nemůžete aktivovat tak propracovaná polohová oznámení jako na iPhonu. Konkrétně chybí například možnost, ve které byste si nastavili na mapě přesnou polohu a po jejím opuštění by vám přišla notifikace. Musíme se však spokojit s tím co máme. To znamená, že vám oznámení může přijít ve dvou případech – když dotyčný opustí svou polohu popřípadě když se dostane na vaši současnou polohu. Pokud byste tedy chtěli vytvořit polohová oznámení na mapě, tak je nutné tak učinit skrze iPhone.