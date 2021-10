Problém pro Apple? Jeho Apple TV+ se nebude zřejmě dařit ani v následujících letech

Na poli videostreamovacích služeb máme v současné době několik významných hráčů. Kromě Netflixu, HBO, Disney a Amazonu také jablečnou Apple TV+, byť je až v závěsu za ostatními. Nutno říct, že Apple TV+ toho opravdu moc nenabízí a videotéka je oproti konkurenci opravdu hubená. Nedá se ovšem upřít, že tvorba je vesměs kvalitní. Předplatitele ale láká spíše kvantita, neboť počet předplatitelů u konkurence je několikanásobný, a to i u služeb, které do světa startovaly v podobný moment jako Apple TV+.

Na každá pád dle Digital TV Research nebude ani v roce 2026 počet předplatitelů Apple TV+ žádná sláva, neboť dle jejich analytiků bude mít služba necelých 36 milionů předplatitelů. Rok 2026 má být ovšem velmi zajímavý, neboť dle zaměstnanců výše uvedené společnosti se změní „jednička“ mezi videostreamovacími službami, kterou se má stát Disney+ s 284,2 miliony předplatitelů. Netflix má v ten moment mít 270,7 milionů platících zákazníků. Tato služba má v současné době slušná čísla, očekává se ale úbytek ve prospěch konkurence. Trojkou v tomto segmentu má za 5 let být Amazon Prime Video s 243 miliony předplatitelů. Pomyslnou bramborovou medaili by měla mít v ten čas čínská služba iQiyi se 76,8 miliony předplatitelů. V těsném závěsu by se měla pohybovat služba HBO Max s 76,3 miliony. Až pak Apple TV+ s 35,6 miliony. Myslíte, že tyto prognózy analytikům vyjdou?