Apple prozradil, kdy vydá iOS 15.1 pro veřejnost

Od veřejného vydání operačního systému iOS 15 uplynuly již více než tři týdny, ve kterých jsme se dočkali vypuštění dvou jeho minoritních aktualizací zaměřených na opravy chyb. A nebude trvat dlouho a na iPhony dorazí aktualizace další, tentokrát již majoritní. Řeč je konkrétně iOS 15.1, který Apple již relativně dlouho testuje skrze veřejné i vývojářské beta testování a jehož hrubý termín vydání nyní odhalil.

Nutno říci, že styl, kterým termín vydání iOS 15.1 Apple odhalil není dvakrát pozitivní. Známe jej totiž díky reakci softwarových inženýrů Applu na nahlášenou bezpečnostní chybu, která lze dle jejího nálezce – bezpečnostního experta vystupujícího na Twitteru pod přezdívkou @RobertCFO – zneužit na dálku k vymazání iPhonů a iPadů bez jakéhokoliv fyzického přístupu k nim. Podobný problém samozřejmě kalifornský gigant ve svých systémech nechce a proto objeviteli problému napsal, že za opravě začíná okamžitě pracovat s tím, že bezpečnostní záplatu vydá coby součást iOS 15.1, který má v plánu vydat v pondělí 25. října, popřípadě v nadcházejících dnech po něm.

V tuto chvíli nezbývá než doufat, že se detaily o zneužitelnosti chyby nedostanou na světlo světa dřív, než Apple chybu opraví. Pokud by se tak totiž stalo, znamenalo by to ohrožení stovek milionů iPhonů po celém světě, které by se rázem staly smazatelnými. Důvod k podobným obavám však zatím není.