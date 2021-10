Apple přidává k Apple Watch Series 7 nabíjecí kabel s “novým” designem

Objednali jste si v předešlých dnech nové Apple Watch Series 7? Pak se kromě nich můžete těšit i na nabíjecí kabel s “novým” designem. Ptáte se, proč je v předešlé větě slovo nový v uvozovkách? To proto, že jej je třeba brát s patřičnou rezervou.

Až doposud přidával Apple do balení Apple Watch nabíjecí kabel s bílou magnetickou koncovkou vyhotovenou z plastu. To se však s příchodem Series 7 změní, jelikož byl kabel upgradován do modernější verze. Namísto plastového bílého těla totiž dostal tělo ze stříbrného hliníku, díky čemuž nyní skvěle ladí s MagSafe nabíječkou pro iPhony. Magnetická ploška nicméně zůstává ve stejném designu, barvě a materiálu, který Apple využíval doposud.

Přestože se jedná o naprostou drobnost, puntičkáře tento upgrade jistojistě potěší. Pracovní stůl, noční stolek či jakékoliv jiné místo sloužící k nabíjení iPhonu přes MagSafe a Apple Watch přes jejich magnetický kabel se totiž díky němu dočká hezkého a přitom extrémně jednoduchého sjednocení. Třešinkou na pomyslném dortu je pak u tohoto kabelu podpora rychlonabíjení, které umožní hodinky nabít dle slov Applu výrazně rychleji než veškeré předešlé generace.