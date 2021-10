První dojmy zahraničních novinářů z Apple Watch Series 7 jsou tu

Nová generace Apple Watch sice zamíří na pulty obchodů až v pátek, vybraná média a youtubeři je však jako již tradičně dostali od Applu se solidním předstihem, aby si je osahali a mohli je ještě před startem prodejů zhodnotit. Jak si tedy novinka v zahraničí zatím vede?

TechCrunch ve svém hodnocení poukazuje na zvětšení displeje, které je dle jeho slov poměrně výrazné a všimne si jej i majitel novějších Apple Watch. Oproti Series 4 až 6 totiž narostl o dobrých 20 % a oproti Series 3 a starším pak dokonce o 50 %. Rozdíl je tedy značný. Hlavní výhodou většího displeje je pak dle TechCrunche přidání klasické softwarové QWERTZ klávesnice pro zadávání textu. Recenzent byl dle svých slov překvapen, jak příjemně se na displeji hodinek píše.

Nové velikosti hodinek si pochvaluje i redaktor The Wall Street Journal, který však jedním dechem dodává, že i přes užší rámečky či softwarovou klávesnici nejsou Series 7 něčím, co by vyloženě přimělo majitele starších Apple Watch k upgradu či dosavadní odpůrce Apple Watch k tomu, aby na hodinky přešli. Pro uživatele, kteří s Apple Watch začínají, se ale jedná o skutečně dobrý vstup do tohoto světa.

V podobném duchu se nese i hodnocení The Verge. Jeho redaktor totiž taktéž říká, že větší a jasnější displej hodinek je sice fajn, k upgradu však člověka vyloženě nepřinutí, protože jednoduše nejsou “must-have”. Pokud vám tedy nic na vašich nynějších hodinkách nevadí, asi neexistuje moc důvodů, proč byste měli na Series 7 přejít, jelikož vám ve výsledku nenabídnou nic moc navíc, co byste vyloženě ocenili.

Poměrně zajímavé hodnocení přineslo CNBC, které se nebálo Apple relativně drsně zkritizovat. Jeho redaktor totiž zastává názor, že místo jednodenní výdrže pohybující se kolem osmnácti hodin měl Apple nasadit výdrž daleko lepší a že rychlonabíjení není v žádném případě náplast za absenci upgradu tohoto typu. Apple by se tedy měl v tomto směru konečně trochu vzpamatovat, protože jednodenní výdrž smartwatch je v dnešní době zkrátka málo.

Vyloženě skvělého hodnocení se novinka nedočkala ani od CNN Underscored. Její redaktoři sice připouští, že je displej nových Watch opravdu o poznání jasnější a člověk si toho skutečně všimne “na první dobrou”, ale na druhou stranu je to vylepšení relativně těžko využitelné. Ani displej Series 6 na tom totiž nebyl z hlediska čitelnosti na slunci a tak podobně vůbec špatně a proto je navýšení jasu u Series 7 svým způsobem velmi málo ocenitelné a využitelné.

