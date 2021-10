Apple žene před soud svého bývalého zaměstnance, měl vynášet detaily o jeho plánech

Je pravdou, že jakmile se Apple ocitne u soudu, ve většině případů usedá na lavici žalovaných. Apple žaluje kohokoliv málokdy a když se tak děje, většinou to stojí za to. Poslední dobou slýcháváme, že se z Apple Parku line rozhořčení nad úniky dosud nepředstavených produktů. Ono se ostatně není čemu divit. Dříve celý svět před keynote čekal, co Apple ukáže. Dnes už týden před konferencí s nadsázkou víme o iPhonech vše až na barevná provedení. Tyto informace často pocházejí od zaměstnanců. A na jednoho takového Apple v květnu tohoto roku podal žalobu.

Konkrétně jde o bývalého vedoucího zaměstnance Simona Lancastera. Ten momentálně asi dobré časy nezažívá, jelikož kromě občanskoprávního soudního sporu s Applem je proti jeho osobě taktéž vedeno trestněprávní řízení pro podezření z odcizení obchodního tajemství. Trestněprávní řízení je daleko zajímavější, neboť za tím účelem byly bývalému jablečnému zaměstnanci prohledány osobní počítače a online účty. Vyšetřování pak nasvědčilo, že se skutek skutečně mohl stát. Lancaster momentálně žádá, aby byl soud s Applem přerušen do chvíle, dokud nebude trestní řízení u konce. Bude zajímavé, jak oba spory dopadnou. Lancaster již dříve u soudu s Applem řekl, že žádné detaily okolo technických specifikací nevyzradil. U soudu avšak přiznal, že s novináři hovořil například o zahájení prodejů.