Apple čelí kritice za barevné varianty letošních Apple Watch

V pátek byly spuštěny předobjednávky Apple Watch Series 7. Zájem byl pochopitelně enormní a pokud si nyní hodinky objednáte, nějaký pátek si na ně počkáte. Letošní generace hodinek je po technické stránce ovšem pro leckoho zklamáním. Očekávaly se nové senzory či lepší výdrž baterie. Místo toho zde máme o něco větší displej a rychlejší nabíjení. Kritika je tedy velká, a to nejen na minimum novinek. Zákazníci si totiž stěžují i na letos použitou paletu barevných provedení.

První si ale pojďme připomenout, jaká barevná provedení letos Apple nabízí. V nerezové oceli se mohou zákazníci těšit na zlatou, stříbrnou a grafitově šedou. V hliníku pak na temně inkoustovou, hvězdně bílou, listově zelenou, hlubokomořsky modrou a červenou. Jelikož jde oproti loňsku o poměrně velké změny, zákazníci na sociálních sítích často hubují. Například tvrdí, že hvězdně bílá je až příliš zářivá. Zlatou barvu považují potom za příliš desaturovanou. Možná si řeknete, že se jedná o hloupost. V odkazech pod tímto odstavcem ale můžete vidět, že okolo barevných variant (a nejen těch) u letošních Apple Watch je skutečně plamenná diskuze. Na každý pád toto pravděpodobně Applu vítr z plachet nevezme a jablečné hodinky se budou opět prodávat jako na běžícím páse. Co na škálu barev u Apple Watch Series 7 říkáte vy? Máte již objednáno?

I think it’s a pretty popular opinion. Colors are a mess this year. The iPad Mini comes in starlight but not in midnight (still space gray), the iPhone 13 comes in both but the starlight seems to be just white and then the Apple Watch comes in midnight and starlight. — cedric1997 (@PomerleauCedric) October 7, 2021

I hadn’t realized that this year’s Apple Watch is only available in Starlight, not silver. That settles that, then! Not something I’d want to wear at all with my Steel Link band pic.twitter.com/WWKm7Pjdq8 — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) October 8, 2021

Odd that Apple is marketing the Apple Watch Series 7 with the Link Bracelet, which hasn’t been updated since 2015, no longer matches the color of the steel watch, and doesn’t come in the latest 40mm/41mm and 44mm/45mm sizes. I hope they update it. pic.twitter.com/d3O9yJJcbV — Mark Gurman (@markgurman) October 4, 2021